2023’te kablosuz kulaklıkları daha iyi yapacak 3 şey

Kablosuz ses yıllardır gelişiyor. Bluetooth stereo’nun ilk günlerinden aktif gürültü engelleme (ANC), Bluetooth çoklu nokta ve kablosuz şarj ile son teknolojiye kadar, ürünler ve bunların temelindeki teknolojiler daha da iyiye gitmeye devam ediyor. 2023 bu tempoyu daha da fazla yenilikle devam ettirecek mi? Kesinlikle. İşte önümüzdeki 12 ay içinde kablosuz sesi tanımlayacak üç trend.

Bluetooth LE Audio

2020’de, Bluetooth’u bir teknoloji olarak geliştirmekten ve tanımlamaktan sorumlu olan Bluetooth Özel İlgi Grubu (SIG) LE Audio’yu duyurdu. Daha çok güç tüketen klasik Bluetooth radyo yerine Bluetooth Low Energy radyo (bu nedenle LE Audio’daki “LE”) kullanarak Bluetooth bağlantısı üzerinden kablosuz ses yapmanın yeni bir yolu.

İki yıl sonra, nihayet ilk LE Audio uyumlu cihazların sahneye çıktığını görmeye başlıyoruz. LE Audio’yu da destekleyen bir telefonla eşleştirildiğinde bu kulaklıklar ve hoparlör, LC3 adı verilen yeni bir varsayılan Bluetooth codec bileşenini kullanıyor. Bluetooth SIG, LC3’ün yalnızca yarısı kadar veri kullanırken bile mevcut varsayılan SBC ile aynı ses kalitesini sunacağını söylüyor.

LC3’ün daha düşük gecikme süresi, daha düşük karmaşıklığı ve daha düşük bellek faktörünü hesaba kattığınızda, bunların tümü, her zaman yaptıkları aynı şeyi gerçekleştirmek için çok daha az güç kullanan kablosuz ses cihazları anlamına geliyor. Teorik olarak, günümüzün pil ömrü tahminleri ikiye katlanarak AirPods Pro’nun örneğin altı yerine 12 saate kadar çalışmasını sağlayabilir.

Ultra geniş bant (UWB) ses

LE Audio’nun vaat etmediği bir şey, şu anda geleneksel Bluetooth klasiği aracılığıyla mevcut olandan daha yüksek bir ses kalitesi seviyesi. Bunun nedeni, LC3 codec bileşeninin daha verimli olmasına rağmen, kullanabileceği veri miktarı açısından hala sınırlı olması diyebiliriz. Gerçekten yüksek çözünürlüklü bir ses deneyimi elde etmek için Bluetooth’un güvenilir bir şekilde destekleyebileceğinden çok daha fazla veriye ihtiyacınız var.

Bu nedenle, tüm gözler artık ultra geniş bant teknolojisinde veya kısaca UWB’de. UWB, Bluetooth tarafından kullanılan gücün %10 kadar azına ihtiyaç duyarken çok kısa mesafelerde tonlarca veri göndermek üzere tasarlanmış. Odanın karşısından ve otoparkın karşısından bahsediyoruz. Ve (şimdiye kadar) gerçek yüksek çözünürlüklü ses kalitesini (kayıpsız, 24 bit/96kHz olarak tanımladığımız) elde etmenin tek yolu olan kulaklık kablosunu kablosuz olarak değiştirmek isteyenler için mükemmel bir çözüm olabilir.

Daha iyi, daha ucuz işitme cihazları

Federal hükümet nihayet 2022’de tezgah üstü (OTC) işitme cihazlarının satışıyla ilgili yeni kurallar yayınladığında, özellikle Sony ve Bose gibi ses markaları olmak üzere bir dizi yeni rakibe kapıları açtı. Sonuçları zaten görüyoruz. Sony, normalde bu cihazlar için ödeyeceğinizin çok daha azına mal olan bir dizi küçük işitme cihazı piyasaya sürdü ve bunları daha çok geleneksel kulaklıklara benzeyen Bluetooth özellikli bir modelle takip edecek.

Hem yeni hem de yerleşik oyuncular sizin paranız için rekabet ederken, bu sadece tüm sektörü ileriye taşımakla kalmayacak. Ayrıca işitme cihazlarının damgasını da kaldıracak. Onları ne kadar çok insan takarsa o kadar çok kabul görecek ve bu da daha fazla yeniliğe ve daha düşük fiyatlara yol açacak.