Ana Sayfa » Akıllı Telefon 2024 Ağustos En Güçlü Android Telefonları Belli Oldu Akıllı Telefon 2024 Ağustos En Güçlü Android Telefonları Belli Oldu Emine Emre 1 Görüntüleme

Akıllı telefonları çeşitli parametrelere göre kıyaslayan AnTuTu platformu yeni verilerini açıkladı. Buna göre 2024 Ağustos en güçlü Android telefonları belli oldu. Antutu verilerine göre Ağustos’un en güçlü amiral gemisi telefonları ve en güçlü uygun fiyatlı / bütçe dostu telefonları listesi yayınlandı. Biz de AnTuTu verilerini siz Cepkolik okurları için derledik. İşte detaylar…

2024 Ağustos En Güçlü Android Telefonları Belli Oldu

AnTuTu Ağustos ayının en güçlü performansa sahip Android telefonlarını listeledi. 1 Ağustos ile 31 Ağustos arasında en güçlü üst seviye Adroid telefonlar listesinin zirvesinde Red Devils 9S Pro+ yer aldı. Nubia’nın geçtiğimiz Temmuz ayında çıkardığı amiral gemisi telefon Red Devils 9S Pro+, Snapdragon 8 Gen 3 yonga setine sahip ve performans puanı ise 2.127.528.

En güncel akıllı telefon haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Ağustos 2024 en güçlü amiral gemisi telefonlar listesinin ikinci sırasında ise 2.107,208 puanla OnePlus Ace 3 Pro yer alıyor. iQOO Neo 9S Pro+ ise 2.106,419 puan ile üçüncü olarak listede yerini almış durumda. iQOO Neo 9S Pro+ MediaTek Dimensity 9300+ işlemcisiyle ön plana çıkıyor. Performans testlerine göre en güçlü amiral gemisi Android telefonlar listesi aşağıdaki gibi listelenebilir:

Nubia Red Magic 9S Pro+

OnePlus Ace 3 Pro

iQOO Neo9S Pro+

ROG 8 Pro

iQOO Neo 9S Pro

Redmi K70 Ultra

Vivo X100 Ultra

X100 Pro

X100

OnePlus 12

Ağustos Ayı En Güçlü Bütçe Dostu Telefonlar

AnTuTu verilerine göre Ağustos ayında performans anlamında en güçlü olan telefonlar da belli oldu. Alt amiral gemisi olarak tabir edilen telefon grubunun en güçlüsü Ağustos’ta 1.421.209 puanla OnePlus Ace 3V oldu. Bütçe odaklı telefon grubunun en güçlüleri alanında genellikle MediaTek Dimensity 8000, Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 ve Snapdragon 7+ Gen 2 işlemcileri ön plana çıkmış durumda.

En güçlü alt amiral gemisi telefonlar listesinin ikici sırasında 1.381.411 puanla Realme GT Neo 6 SE yer alırken, üçüncülük ise 1.349.017 puan alan Redmi K70E’nin oldu. AnTuTu istatistiklerinden anlaşılacağı üzere bütçe dostu güçlü telefonlar genellikle Redmi, iQOO, Realme, Oppo gibi markalardan oluşmakta. İşte uygun fiyatlı kategorisinde en güçlü telefonlar listesi: