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Canalys, 2024’ün 2. çeyreğine ilişkin global çapta akıllı telefon piyasası ile ilgili verileri paylaştı. Piyasanın en güçlüsü olan iki marka Apple ve Samsung, genellikle piyasanın en çok tercih edilen birinci ve ikinci markası olarak ön plana çıkıyor. Birincilik koltuğunu dönem dönem aralarında değişen iki markadan bu defa kazanan Samsung oldu. 2024 ikinci çeyreğinde en çok satan telefon markası Samsung olarak verilere yansıdı. İşte Canalys’in açıkladığı 2024 2. çeyrek istatistikleri…

2024 İkinci Çeyreğinde En Çok Satan Telefon Markası Samsung Oldu!

2024 2. çeyreği için dünya genelinde akıllı telefon satışları hakkında Canalys rapor yayınladı. Rapora göre ikinci çeyrekte en çok satan telefon markası bu defa Apple değil Samsung oldu. Samsung yüzde 18’lik satış oranı ile birinciliği alırken sektörün ikincisi ise Apple oldu. Apple ise piyasada yüzde 16 oranında sevkiyat yaptı. Aşağıdaki grafikten de görüleceği üzere 2023’ün aynı dönemine göre Samsung ile Apple arasındaki fark açılmış durumda.

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Bahse konu dönemde Samsung büyük bir başarı kaydetti ve bu başarının kaynağı olarak da markanın yapay zeka teknolojisi Galaxy AI gösterilmekte. Samsung yeni telefonlarını Galaxy AI teknolojisi ile donatmış durumda. Bununla birlikte One UI 6.1.1 güncellemesi de söz konusu yapay zeka teknolojisini daha da geliştirdi.

Bunların dışında, 2024’ün sonuna doğru tam sürümü yayınlanacak olan One UI 7 güncellemesinin de Samsung telefon satış rakamlarını olumlu yönde etkilediği ve de etkileyeceği söylenmekte. Samsung’ün Türkiye pazarına sunduğu katlanabilir telefonları Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6’nın da markanın satışlarını artırması beklenmekte. Yani 2024 3.çeyrekte de Samsung telefon satışları bakımından zirveden inmeyebilir.

En Çok Satan Telefon Markaları Listesinin 3’üncüsü Xiaomi Oldu

Sektörün birincisi ve ikincisi Samsung ve Apple olurken üçüncü sırada ise yüzde 15’lik pay dilimi ile Xiaomi yer almakta. Xiaomi ile Apple arasındaki fark ise yalnızca yüzde 1. Bu da Xiaomi’nin sektörde gümbür gümbür ilerlediğini göstermekte. Akıllı telefon piyasasının en çok satan 4. markası ise Vivo olarak karşımıza çıkıyor. Vivo’nun sektördeki payı ise yüzde 9 seviyesinde.

2024 2. çeyrek en çok tercih edilen telefon markaları arasında beşinci sırada ise Transsion yer almakta. Yüzde 9’luk paya sahip olan Transsion da piyasada özellikle son dönemde yükselişe geçen Tecno ve Infinix markalarının sahibi olarak tanımlanabilir.

Akıllı telefon piyasasındaki satış hacmine baktığımızda ise geçtiğimiz döneme göre yüzde 12’lik bir artış söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. 2024 Nisan ile Haziran ayları arasında satılan telefon adedi 288 milyon olarak gerçekleşti. Piyasaya ilişkin tahminlere göre de telefon satışlarında artış beklenmekte idi.