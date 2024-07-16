2024 İkinci Çeyrekte En Çok Satan Telefon Markaları Açıklandı

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IDC (Uluslararası veri Şirketi) 2024 yılının ikinci çeyreğine yönelik akıllı telefon satışı verilerini açıkladı. Söz konusu dönemde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre akıllı telefon pazarı yüzde 6,5 büyüme kaydetti. Her ne kadar pazar büyüklüğü artış göstermiş olsa da rakamlar beklenen seviyede gelmedi. IDC verilerine göre 2024 ikinci çeyrekte en çok satan telefon markaları belli oldu. İşte kullanıcıların en çok tercih ettiği akıllı telefon markaları…

2024 2. Çeyrekte En Çok Satan Telefon Markaları Açıklandı

Uluslararası Veri Şirketi, 2024 yılı 2. çeyrek dönemi için küresel akıllı telefon pazarı istatistiklerini paylaştı. Açıklanan verilere göre bahse konu dönemde en çok satan telefon markaları, akıllı telefon pazarı büyüklüğü, ne kadar telefon satıldığı, markaların pazar payları ortaya çıktı.

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IDC verilerine göre 2024 2. çeyreğinde akıllı telefon pazarı, 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 6.5’lik bir büyüme kaydetti. Söz konusu dönemde 285,4 milyon adet akıllı telefon satışı gerçekleşti. Küresel akıllı telefon pazarı yüzde 6.5’lik büyüme kaydetse de genel ekonomi piyasasındaki bazı zorluklardan dolayı hala akıllı telefonlara yeterli talep gelmediği deklare edildi.

2024 ikinci çeyreği de dahil olmak üzere pazar, üst üste 4 dönemdir büyümekte ve buna rağmen büyüme oranı beklenen seviyede değil. Piyasada akıllı telefon satışlarının artması için markalar yeni nesil teknoloji olan yapay zekaya yönelmiş durumda. Hemen her alanda kullanımı oldukça artan AI teknolojisi, akıllı telefonlara yüksel meblağlar ödemek istemeyen tüketicileri dahi cezbediyor. Firmalar da kullanıcının bu eğiliminin farkında ve yeni cihazlarını yapay zeka ile donatıyor.

En Çok Tercih Edilen Telefon Markaları

IDC’nin yayınladığı raporda yer alan bilgilere göre en çok satan telefon markası yaklaşık yüzde 19’luk bir pazar payına ulaşan Samsung’un oldu. Samsung geçtiğimiz günlerde yapay zeka ile donatılmış pek çok cihazını tanıttı; ilerleyen süreçte pazardaki hakimiyetini koruyacağa benziyor.

Kullanıcının en çok tercih ettiği telefon markaları kapsamında ikincilik Apple’ın oldu. Apple’ın 2024 2. çeyreğindeki pazar payı yüzde 15,8 seviyesinde gerçekleşti. 2023 yılının aynı döneminde iPhone’ların pazardaki payı yüzde 16,6 idi. Apple’ın bahse konu dönemlerdeki büyüme oranı ise yüzde 1,5 seviyesinde oldu. Yani telefon satışlarının artmasından dolayı iPhone satışları 2024 2. çeyrekte arttı ancak pazardaki pay olarak marka geriledi.

2024 2. çeyrekte en çok satan üçüncü telefon markası yüzde 14,8’lik pay ile Xiaomi oldu. Xiaomi, satış hacmini en çok artıran marka oldu. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre Xiaomi telefonlar yüzde 27,4 daha fazla sattı. En çok tercih edilen telefonlar listesinin 4.’sü yüzde 9,1’lik pazar payı ile Vivo olurken, beşincisi ise yüzde 9’luk oranla Oppo oldu. Vivo da geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre satış hacmini en çok artıran markalardan biri oldu ve yaklaşık yüzde 22 daha fazla sattı.

Xiaomi ve Vivo Satış Hacmi Oranı En Çok Artan Markalar Oldu

Verilerden anlaşılacağı üzere Xiaomi ve Vivo pazarda gümbür gümbür ilerliyor. IDC’nin paylaştığı verilere göre en çok tercih edilen akıllı telefon markalarını kısaca liste halinde aşağıdaki gibi sıralayabiliriz: