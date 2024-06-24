Ana Sayfa » Akıllı Telefon 2024 İlk Çeyreğinde Avrupa’nın En Çok Satan Telefonu iPhone 15 Pro Max Oldu! Akıllı Telefon 2024 İlk Çeyreğinde Avrupa’nın En Çok Satan Telefonu iPhone 15 Pro Max Oldu! Emine Emre 4 Görüntüleme

Canalys, 2024 yılının birinci çeyreğinde Avrupa’da en çok tercih edilen telefonların listesini paylaştı. Buna göre 2024 ilk çeyreğinde Avrupa’nın en çok satan telefonu iPhone 15 Pro Max oldu. Samsung’un en çok satan modeli ise Galaxy S24 Ultra şeklinde gerçekleşti. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine nazaran iPhone ve Samsung tarafında “daha pahalı modeller” tercih edildi. İşte detaylar…

2024 İlk Çeyreğinde Avrupa’nın En Çok Satan Telefonu iPhone 15 Pro Max Oldu!

2024 yılının ilk üç ayı için Avrupa’da en çok tercih edilen telefonlar listesi Canalys tarafından paylaşıldı. Buna göre iPhone 15 Pro Max 2,6 milyon satış rakamı ile zirveye oturdu. 2023’ün aynı döneminde en çok satan ise yine bir iPhone modeli olup; iPhone 14 olarak gerçekleşmişti. Yani kullanıcı iPhone serisinin daha pahalı bir modeline yönelmiş durumda.

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Kullanıcı davranışına bakıldığında Samsung’da da aynı durum söz konusu. 2023’ün ilk çeyreğinde Avrupa’nın en çok satan ilk 3 telefonu iPhone idi ve Samsung’un daha uygun fiyatlı modeli A serisinden Galaxy A54 listeye 4. sıradan girmişti. Bu yıl ise Samsung’un daha pahalı olan S serisinden Galaxy S24 Ultra en çok satanlar listesine 3. sıradan girdi.

2024 ilk üç aylık verilerine göre Samsung hem daha pahalı modelini en çok satanlarda öne çıkardı hem de iPhone 15’i geride bırakarak en çok satan 3. telefon olmayı başardı. Samsung’un en çok satan modeli S24 Ultra Avrupa’da 1,6 milyon satış rakamına ulaştı.

Xiaomi Avrupa’da En Çok Tercih Edilen Telefonlar Arasında

Canalys verilerine göre geçtiğimiz yılın ilk üç ayında en çok satan ilk 10 telefon iPhone ve Samsung modellerinden oluşmaktaydı. Bu yıl ise ilk 10 arasına Xiaomi modelleri de girmeyi başardı. En tercih edilen telefonlar listesinin 6. sırasında Redmi 13C, 9. sırasında ise Redmi Note 13 4G yer almakta.

Akıllı telefon piyasasındaki pazar payını günden güne artıran Xiaomi, Avrupa’daki satış rakamlarından da anlaşılacağı üzere başarılı bir şekilde yoluna devam ediyor. Redmi 13C 2024 ilk çeyreğinde Avrupa’da 1,2 milyon civarında satış rakamına ulaşmış durumda. Redmi Note 13 4G satış rakamları ise 1,1 milyon seviyelerinde.

Samsung’un iPhone karşısındaki yükselişi ve Xiaomi’nin en çok satanlar arasına girmesi, söz konusu markaların izlediği stratejilerin olumlu sonuçlar doğurduğunu göstermekte. 2024 ikinci çeyreğine ilişkin veriler geldiğinde durum nasıl olacak, markaların yol haritaları istenen sonuçları verecek mi, hep birlikte göreceğiz.