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Katlanabilir akıllı telefonlar kullanıcı tarafından oldukça beğenildi ve piyasada rekabet artmaya devam ediyor. Bu bağlamda Samsung, Huawei, Xiaomi, Honor ve benzeri gibi pek çok marka yeni katlanabilen telefonları ile pazar paylarını artırmaya çalışmakta. Sektördeki satış rakamları hakkında IDC yeni bir rapor yayınladı ve raporda yer alan bilgilere göre 2024 üçüncü çeyrekte katlanan telefon pazarı lideri Samsung oldu. İşte ayrıntılar…

2024 Üçüncü Çeyrekte Katlanan Telefon Pazarı Lideri Samsung Oldu!

Samsung katlanan telefon piyasasının en büyük pazar payına sahip olan markaydı ancak dönem dönem zirve el değiştirdi. Örneğin 2024 yılının ikinci çeyreğinde piyasanın lideri Huawei olmuştu. IDC’nin yeni raporuna göre ise 2024’ün 3. çeyreğinde Samsung yeniden liderlik koltuğuna oturdu.

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Katlanabilir telefon piyasasında markaların pazar paylarına ilişkin verileri, IDC her çeyrekte açıklıyor. 2024’ün ikinci çeyreğinde katlanan telefon piyasasında yüzde 27,5 oranla Huawei ilk sırada yer alıyordu; Samsung’un pazar payı ise yüzde 16,4 seviyesine düşmüştü. Üçüncü çeyrekte ise Samsung hızlı bir toparlanma yaşadı ve pazarın yüzde 51,2’lik kısmını ele geçirdi ve yeniden lider oldu. Bu yükselişte markanın Temmuz ayında lanse ettiği Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 modellerinin büyük etkisi olduğu düşünülüyor.

Huawei Üçüncülüğe Geriledi

2024 3. çeyrekte pazarın ikincisi yüzde 15,1 pay ile Lenovo oldu. 2. çeyrekte şov yaparak lider olan Huawei ise yüzde 13,2’lik oran ile 3. çeyrekte üçüncülüğe geriledi. Samsung üçüncü çeyrekte bir atak yapmış olsa da yeni telefonlarının özelliklerinden dolayı yıl genelinde 2023’ün gerisinde kalabilir. Zira, Samsung yandan katlanan telefonu Z Fold 6, selef modeline göre performans bakımından önde olsa da batarya ve incelik bakımından rakiplerinden geride kalmakta.

Samsung Temmuz ayındaki tanıtımdan sonra katlanabilir telefon piyasasında bir yükseliş trendine girdi. Her ne kadar Çin menşeli Huawei gibi rakiplerinden bazı konularda geride olsa da Güney Kore’de Galaxy Z Fold 6 SE modeli oldukça tutuldu. Z Fold 6 SE, geniş ekranı ve inceliği ile kullanıcıların beğenisini kazandı. Her geçen gün katlanabilir telefon alanında kendini geliştiren ve yenilikler getiren Samsung’un önümüzdeki süreçte rekabetçi fiyata sahip telefonlarla piyasada yer bulması beklenmekte.