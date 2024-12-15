2024 Yılı En İyi Telefonlar Listesi Belli Oldu, İşte Detaylar!

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2024 yılının sonuna gelmişken her alanda olduğu gibi akıllı telefonlarda da yılın en iyileri seçiliyor. Bu kapsamda 2024 yılı en iyi telefonlar listesi belli oldu. Bu yıl pek çok amiral gemisi telefon piyasaya sürüldü ve bunların içinden Apple, Google, Samsung, OnePlus gibi markalar ön plana çıkmakta. İşte 2024’e damgasını vuran akıllı telefonlar…

2024 Yılı En İyi Telefonlar Listesi Belli Oldu!

Akıllı telefon piyasası son derece büyük ve pazarda muhteşem bir rekabet söz konusu. Her geçen gün de yeni markalar, her segmentte olduğu gibi amiral gemisi alanında da yeni telefonları ile rekabeti kızıştırmaya devam ediyor. Peki en iyi amiral gemisi telefon 2024 yılında hangisi? Yılın son iki haftası içerisinde iken bu sorunun cevabı belli oldu.

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2024 yılı en iyi akıllı telefonlar listesi açıklandı. Bu liste yakın zamanda telefon satın almak isteyenler için önemli bir referans noktası olabilir. Apple, Samsung, Xiaomi gibi markaların yer aldığı, yılın en beğenilen telefonları listesi şu şekilde:

Apple iPhone 16 Pro Max

Çoğunlukla zirvede yer alan Apple yine yerini kimseye kaptırmadı ve iPhone 16 Pro Max, 2024’ün en beğenilen telefonu oldu. Apple’ın yeni nesil işlemcisi A18 Pro’dan gücünü alan cihaz pek çok özelliği ile ön plana çıkarken, birtakım yapay zeka özelliklerinin yetersiz oluşu da eksi puan olarak hanesine yazıldı. Ayrıca cihazın fiyatı da kullanıcılar tarafından negatif yorum alan konulardan biri oldu.

Google Pixel 9 Pro

Google Pixel 9 Pro, Google’ın Tensor G4 yonga setinden gücünü almakta ve bu sayede oldukça yüksek bir performans sunuyor. Google’ın yeni amiral gemisi 2024’ün en beğenilen telefonlarından biri oldu. Gelişmiş AI özellikleri, yüksek kapasiteli bataryası, kamera özellikleri ve ekran nitelikleri ile selef modellerinden pozitif ayrışıyor diyebiliriz. Google Pixel 9 Pro ülkemizde satışa sunulmuş değil; bu özelliği ve yüksek fiyatı da cihazın eksi puan alan nitelikleri diyebiliriz.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung Galaxy S24 Ultra da 2024’ün en popüler telefonları arasında yer aldı. 2024 yılının ilk piyasaya çıkan amiral gemilerinden biri olan Galaxy S24 Ulta, özellikle fotoğraf tutkunlarına 200 MP’lik kamerasıyla hizmet veriyor. Samsung amiral gemisi telefon pek çok özelliği ile kullanıcıların en beğendiği telefonlar arasında yer alıyor.

OnePlus 12R

Son dönemin yükselen yıldızlarından biri olan OnePlus da bir telefonunu en beğenilen telefonlar arasına sokmayı başardı; OnePlus 12R. 2024’ün en iyi telefonları arasında yer alan cihaz performansı ve bataryası ile ön plana çıkmakta. Bunun yanı sıra OnePlus 12R kamera özellikleri ise selef modellerin biraz altında kalıyor denilebilir. Yine selef modellerine göre fiyatının daha uygun oluşu da cihazın artı özelliği olarak belirtilebilir.

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14 Ultra da en 2024’e damgasını vuran telefonlar arasında yer almakta. Cihaz pek çok özelliği ile 2024’te en çok tercih edilen telefonlardan biri oldu. Kamera özellikleri ve bataryası da ön plana çıkan özelliklerinden.