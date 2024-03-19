Akıllı telefonları, kameraları ve lensleri değerlendiren bir kıyaslama platformu olarak bilinen DxOmark verilerine göre en iyi kameraya sahip olan telefon belli oldu. Hali hazırda listenin zirvesindeki marka Huawei idi; Huawei Mate 60 Pro Plus. Listenin zirvesi DxOmark sonuçlarından sonra değişti ve Huawei yerine Honor geçti. Peki, 2024 yılı için kamerası en iyi olan telefon hangisi?

2024 Yılı Kamerası En İyi Olan Telefon Hangisi?

DxOmark kıyaslamaları neticesinde kamera bakımından üstün özelliklere sahip olan akıllı telefonlar listesi açıklandı. Zirvenin yeni sahibi Honor Magic 6 Pro oldu. Bilindiği üzere Honor, Huawei’nin alt markası olarak piyasaya sürülmüştü. Ancak sonra ayrı bir marka olarak faaliyet göstermeye başladı. Huawei’den ayrıldıktan sonra akıllı telefon kamera özellikleri üzerinde duran marka bu alanda yatırımlarını artırmıştı.

En güncel akıllı telefon haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Yatırımlarının karşılığını almaya başlayan Honor, DxOMark kıyaslamasında en iyi kameraya sahip telefon markası olarak ön plana çıktı. Honor Magic 6 Pro en iyi kamera özelliklerine sahip akıllı telefon modeli oldu. DxOMark sonuçları kamera özellikleri konusunda kesin kriter olmasa da oldukça önemli bir belirteç diyebiliriz. Daha önce listenin zirvesinde 157 puanla Mate 60 Pro Plus yer alıyordu; Honor Magic 6 Pro ise 158 puan ile zirvenin yeni sahibi oldu.

DxOmark akıllı telefon kıyaslamasında Honor Magic 6 Pro kamera açısından en iyi olasının yanı sıra batarya ve ekran özellikleri ile de lider konumda. Honor bahse konu telefonu geçtiğimiz aylarda yapılan MWC 2024’te tanıtmıştı. Amiral gemisi telefon özellikleri görüldüğü üzere gerçekten üst seviyede.

Honor Magic 6 Pro En İyi Kameraya Sahip Telefon Oldu

DxOmark incelemesi kapsamında hızlı odaklanma, doğru tonlama, parlak ışıkta iyi bir video performansına sahip olması gibi kategorilerde Honor Magic 6 Pro kamerası rakiplerinden daha üstün yeteneklere sahip olduğunu gösterdi. Bu gibi artı özelliklerinin yanı sıra bazı eksi durumlar da raporda yerini almış durumda. Cihaz kamerasının eksi yönleri ise video kaydında ön kameranın stabil olmaması ve yüksek sesli video kayıtlarında bozulma şeklinde belirtilmiş.

DxOMark’ın verilerine göre en iyi kameraya sahip olan Honor Magic 6 Pro, yakın zamanda zirveyi başka modellere bırakabilir. Magic 6 Ultimate Edition, şu anda zirveye en yakın model olarak görülüyor. Magic 6 UE’de yer alan OmniVision OV50K sensörünün cihaza büyük avantaj sağlaması bekleniyor.

Honor Magic 6 Pro Kamera Özellikleri

Honor Magic 6 Pro kamera özelliklerinden de bahsedecek olursak; cihaz 50 MP ana kamera (f / 1,4 – 2,0, 23 mm, 1 / 1,3″, Lazer AF, PDAF, OIS), 50 MP ultra geniş açılı kamera (f / 2,0, 13 mm, 122˚, 1 / 2,76″, AF) ve 50 MP de ön kameraya (f /2,0, 22 mm) sahip. Bununla birlikte cihazın 180 MP de periskop telefoto kamerası (f / 2,6, 1 / 1,49″, PDAF, OIS, 2,5x optik yakınlaştırma) bulunmakta.