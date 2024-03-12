Tanıtımı gerçekleştirilen ya da bazı özellikleri sızdırılan, son teknoloji akıllı telefonlar, kullanıcılar tarafından merakla bekleniyor ve bu yıl raflarda yerini alacak. Gerek tasarımlarıyla gerekse teknik özellikleriyle cezb edici özelliklere sahip yeni telefonlar için heyecan dorukta desek yanlış olmaz. İşte 2024 yılının en merak edilen telefonları…

2024 Yılının En Merak Edilen Telefonları

Özellikle işlemci alanında yaşanan büyük gelişmelerle artık daha güçlü telefonlar piyasaya çıkarılıyor. Tasarım ve gelişmiş kamera özellikleri de telefonun gücünün yanında en önemli diğer faktörler olarak ön plana çıkıyor. Bu kapsamda 2024 yılının en merak edilen 5 telefonunu sizler için derledik…

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1- iPhone 16 Pro Max

iPhone 16 serisi aslında 2024 yılının en merak edilenleri arasında ancak bu seriden en çok bekleneni ise iPhone 16 Pro Max olarak karşımıza çıkıyor. A18 Pro yonga setinden gücünü alan cihaz, 6,9 inç gibi büyük bir ekrana sahip. 48 Megapiksellik ultra geniş kamerası ile de ön plana çıkan cihaz bu yılın en merak edilen telefonu oluyor.

2- OnePlus Open 2

2024’ün en çok beklenen telefonu listesinin ikinci sırasına ise OnePlus Open 2 yer alıyor. Katlanabilir telefon piyasasının yeniden canlanmasıyla birlikte bu alandaki en beğenilen telefonlardan biri OnePlus Open oldu. Bu yüzden OnePlus Open 2 de heyecanla beklenmekte. Katlanabilir telefonlar arasında ön plana çıkan OnePlus Open’ın özellikleri ve halef modelinin ise bu özelliklerden daha iyi niteliklere sahip olacağı düşünüldüğünde; OnePlus Open 2 2024’ün en merak edilen telefonları listesinin ikinci sırasına yerleşiyor.

3- Samsung Galaxy Z Fold 6

Kitap stili bir katlama modeline sahip olan Samsung Galaxy Z Fold 6’nın sızan özelliklerine göre cihaz titanyum çerçevesi, tasarımı ve ekran özellikleri ile gelecek. Bu özellikleri ile de cihaz, 2024 en iyi telefonlar listesine giriyor.

4- Google Pixel 9 Pro

2024’ün amiral gemisi telefonlarından biri olan Google Pixel 9 Pro’nun Tensor G4 yonga seti ve üçlü lensli kamera ile gelmesi bekleniyor. Yapay zeka ile güçlendirilmiş olan bu cihaz tasarımıyla da göz alıcı bir yapıya sahip be 2024’te çıkması beklenen en iyi cihazlardan biri olacak karşımıza çıkıyor.

5 – Samsung Galaxy Z Flip 6

2024’ün en merak edilen telefonlarından biri yine bir katlanabilir model oldu; Samsung Galaxy Z Flip 6. Güçlü bataryası ve düşük kırışıklık oranı ile sektöre girecek olan telefon, özellikle katlanabilir telefon severler tarafından heyecanla bekleniyor.