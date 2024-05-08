2024’ün En Çok Satan Telefonları Belli Oldu, Zirve Yine Değişmedi!

Hong Kong merkezli uluslararası araştırma şirketi Counterpoint, geçtiğimiz günlerde akıllı telefon piyasasında markaların pazar payları ile ilgili raporunu yayınlanmıştı. Şimdi ise şirket 2024’ün ilk çeyreğinde hangi telefonların en çok tercih edildiğine yönelik raporunu duyurdu. Rapora göre listenin zirvesindeki marka yine değişmedi ve iPhone en çok satan telefon oldu. Hatta en çok satan ilk dört cihaz da iPhone marka olarak gerçekleşti. İşte 2024’ün en çok satan telefonları…

2024’ün En Çok Satan Telefonları Belli Oldu

Uluslararası araştırma şirketi Counterpoint 2024’ün ilk üç ayında en çok satan telefonları açıkladı. Listeye baktığımızda küresel çapta en çok satan ilk 10 telefon Apple ve Samsung marka olarak karışımıza çıkıyor. Ezeli rakiplerin kıyasıya mücadelesi devam ediyor.

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2024 yılının ilk çeyreğinde en çok satan telefonları açıklayan Counterpoint listenin zirvesindeki ismi iPhone 15 Pro Max olarak deklare etti. 2023 yılı ilk çeyrek verilerine göre ise en çok satan telefon iPhone 14 olmuştu. Yani marka bazında olmasa da model olarak bir değişiklik söz konusu. 2024’ün ilk çeyreğinde en çok satan telefon ise iPhone 15 olarak karşımıza çıkıyor. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise iPhone 14 Pro Max en çok satan ikinci telefon olmuştu.

2024’ün ilk üç ayında en çok satan 3. telefon iPhone 15 Pro ve dördüncü telefon ise iPhone 14 olarak gerçekleşmiş durumda. Samsung listeye ancak 5. sıradan giriş yapabilmiş ve Galaxy S24 Ultra ile en çok satan beşinci telefon şeklinde gerçekleşmiş. Apple ve Samsung büyük rakip olsalar da Apple’ın üstünlüğü de göz ardı edilemez seviyede denilebilir. En çok satan telefonlar 2024 listesinin altıncı ve yedinci sırasında da yine Samsung marka yer almakta ve modelleri ise sırasıyla; Galaxy A15 5G ve Galaxy A54 şeklinde.

2024 İlk Çeyrek En Çok Tercih Edilen Telefonlar Listesi

2024 ilk çeyreğinde en çok satan akıllı telefonlar listesinin sekizinci sırasında iPhone 15 Plus yer alırken dokuzuncu ve onuncu sırada ise yine sırasıyla Galaxy S24 ve Galaxy A34 yer almakta. En çok satanlar listesinin ilk 10 telefonunun beşi Apple beşi ise Samsung olarak gerçekleşmiş durumda. Aslında kıyasıya bir rekabet mevcut fakat satış rakamları, oranları ve sıralama bakımından Apple daha üstün diyebiliriz.

2023 yılı ve 2024 yılının ilk çeyreğine ilişkin en çok satan telefonlar listesi, iki yılı karşılaştırmak isteyenler için aşağıda yer almaktadır:

Sıra 2024 2023

1 iPhone 15 Pro Max iPhone 14

2 iPhone 15 iPhone 14 Pro Max

3 iPhone 15 Pro iPhone 14 Pro

4 iPhone 14 iPhone 13

5 Galaxy S24 Ultra Galaxy A13

6 Galaxy A15 5G Galaxy S23 Ultra

7 Galaxy A54 iPhone 14 Plus

8 iPhone 15 Plus Galaxy A04e

9 Galaxy S24 Galaxy A14 5G

10 Galaxy A34 Galaxy A53 5G