2024’ün İlk Çeyreğinde Akıllı Telefon Pazarı Lideri Kim? İşte Detaylar…

Araştırma kuruluşu CounterPoint 2024 yılının ilk çeyreğine ilişkin akıllı telefon piyasası verilerini açıkladı. Raporda markaların pazar payları, gelirleri ve ortalama fiyatları yer aldı. 2023 yılının son çeyreğinde piyasa lideri Apple idi. Yeni rapora göre 2024’ün ilk çeyreğinde akıllı telefon pazarı lideri kim oldu? İşte detaylar…

2024’ün İlk Çeyreğinde Akıllı Telefon Pazarı Lideri Kim?

CounterPoint araştırma şirketi akıllı telefon piyasasına ilişkin 2024 yılının ilk çeyrek verilerini yayınladı. Buna göre akıllı telefon satışlarında liderlik koltuğuna Samsung oturdu. Ezeli rakibi Apple’ı ise ikinci sıraya itti. 2023 – 2024 yılı akıllı telefon piyasası raporuna göre pazar büyüklüğü yüzde 6 oranında artış görüldü.

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Akıllı telefon piyasasında yaşanan kıyasıya rekabet, pazarın büyümesine neden oluyor. En çok tercih edilen markaların her seviyeye göre ürettiği telefonlar, her yıl gelen farklı modeller, farklı tasarımlarda geliştirilen cihazlar, piyasanın gücünü görüp rekabete dahil olmak isteyen daha küçük markalar derken, akıllı telefon pazarı gün geçtikçe büyüme devam ediyor. Küresel çapta akıllı telefon pazarı geçtiğimiz yıla göre yüzde 6’lık bir büyüme de kaydetmiş durumda.

En Çok Tercih Edilen Marka Hangisi?

Counterpoint verilerine göre 2024’ün ilk üç aylık periyodunda Samsung yüzde 20 sevkiyat oranı ile en çok tercih edilen marka oldu. Apple’ın payı ise yüzde 17 seviyesinde gerçekleşti. 2023’ün son çeyreğinde ise Apple’ın sevkiyat oranı Samsung’dan daha yüksekti. 2024 ilk üç ayında Apple’ı yüzde 14 ile Xiaomi takip ederken Oppo yüzde 8 ile dördüncü sırada ve Vivo da beşinci sırada yer aldı.

Ortalama satış fiyatı bakımından ise zirve 900 dolarla Apple’ın oldu. Markanın bir önceki çeyrekteki ortalama fiyatı ise 880 dolar idi. Ortalama satış fiyatından anlaşılacağı üzere Apple’ın muhteşem bir kazanç sağladığı söylenebilir. Samsung’un ortalama fiyatı 336 dolar seviyesinde kaldı. Apple ortalama fiyat konusunda Samsung’u neredeyse üçe katlamış diyebiliriz.

Markaların Akıllı Telefon Piyasasındaki Ortalama Fiyatları Ne Kadar?

2024’ün ilk çeyreğine ilişkin rapora göre Oppo ortalama fiyatı 257 dolar, Vivo 211 dolar ve Xiaomi de 159 dolar seviyesinde kaldı. Akıllı telefon piyasası küresel ortalama fiyatı ise 370 dolar seviyesinde gerçekleşti.

Counterpoint raporunda yer alan verilerden anlaşılacağı üzere 2024 yılı ilk üç ayı için gelir payı kısmının lideri Apple olarak gerçekleşiyor. 2023’ün ilk çeyreğinde gelir bakımından yüzde 50’lik payın sahibi olan Apple, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 41’lik kısımla yetiniyor. Diğer markalara bakacak olursak da Samsung’un payı yüzde 18, Xiaomi ile Oppo yüzde 6, Vivo ise yüzde 4 gelir payına sahip oluyor.