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Google kısa bir süre önce Made by Google etkinliği ile Pixel 9 telefon serisini tanıttı. Etkinliğin üzerinden az bir zaman geçmesine rağmen 2025 yılında çıkacak yeni Google Pixel telefonlar belli olmaya başladı bile. Ortaya çıkan haberlere göre gelecek yıl Google beş yeni telefonu piyasaya sürecek. İşte ayrıntılar…

2025 Yılında Çıkacak Yeni Google Pixel Telefonlar Belli Olmaya Başladı!

Google yaklaşık bir ay kadar önce Pixel 9 serisini piyasaya sundu. Şimdi ise önümüzdeki yıl çıkaracağı telefonlar sızdırıldı. Son dönemde akıllı telefon piyasasında, özellikle önde gelen markalar bir seriyi çıkarır çıkarmaz bir sonraki telefon serisi hakkında sızıntılar çıkıyor. Hatta bazı markalarda yeni model çıkmadan bir sonraki model konuşulmaya başlanıyor; örneğin iPhone 16 çıkmadan iPhone 17 serisi hakkında ortaya çıkan bilgiler gibi.

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Google’da da Pixel 9 serisi yeni çıkmışken bir sonraki modeller hakkında detaylar gün yüzüne çıkmaya başladı bile. Söylenenlere göre Google 2025 yılında beş telefon tanıtacak; marka bu yıl da 5 telefon modelini kullanıcıya sunmuştu. Çıkan sızıntılara göre 2025 yılında tanıtılacak ilk cihaz Pixel 9a olacak. Google I/O organizasyonunda lanse edilmesi beklenen cihazın kod adı da TEGU olacak.TEGU’nun yeni nesil teknoloji ile donatılmış, uygun fiyatlı olması ve 2025 Mayıs ayında kullanıcıya sunulması beklenmekte.

Pixel 10 Serisi Geliyor

Markanın önümüzdeki yıl Pixel 10 serisi ile pazara çıkması bekleniyor. Bu seride yer alacak iki adet pro modelinin olması bekleniyor ve aralarında boyut farkı olacağı söyleniyor. Bu açıdan Apple stratejisine benziyor denilebilir. Bahse konu seride FRANKEL kod adlı Pixel 10; BLAZER kod adlı Pixel 10 Pro ve MUSTANG kod adlı Pixel 10 Pro XL modelleri gelebilir.

Bahse konu telefonların yanı sıra RANGO kod adı ile Pixel 10 Pro Fold’un gelmesi beklenmekte. 10 Pro Fold, hali hazırda piyasaya sürülmüş olan Pixel 9 Pro Fold’un halefi olacak diyebiliriz. Google yeni telefonlarının özellikleri kapsamında henüz bir bilgi bulunmuyor ancak cihazların Tensor G5 yonga setinden gücünü alması bekleniyor. Google yeni telefon serisi hakkında yeni bilgiler geldikçe biz de sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.