26 Bin Dolarlık iPhone 13 Pro, Akıllara Zarar Tasarımıyla Göz Kamaştırıyor

Bugün, Kış Olimpiyatları Çin’in Pekin kentinde başladı. Lüks iPhone kılıfı üreticisi Caviar, Kış Olimpiyat oyunlarını anmak için altınla kaplı iki özel sürüm iPhone yarattı. Harika tasarımıyla göz kamaştıran bu modeller son derece lüks ve pahalı.

Marka, telefonun arka kasasını güneş ışınlarının yanılsamasını veren; darbeye dayanıklı ve hafif kırmızı kompozit malzemeyle yaptı. Telefonun arka tarafında ayrıca Xiaohaituo Dağı, Ulusal Alp Kayak Merkezi ve paten yollarının hassas deseni ile birlikte; Pekin Kış Olimpiyatları logosu yer alıyor.

Bu iPhone 13 Pro ve 13 Pro Max ile ilgili en etkileyici şey; kenarların ve kameraların 18 ayar altından yapılmış olması diyebiliriz. Sınırlı sayıda olduğundan, bu cihazlardan yalnızca sekiz adet var.

iPhone 13 Pro Olympic Hero Gold, 128GB modeli için 26.000 dolar fiyat etiketine sahip. Öte yandan lüks marka, iPhone 13 Pro Max Olympic Hero Gold 1TB modelini 27,080 dolar olarak fiyatlandırdı.