32 Bit ve 64 Bit Windows Arasındaki Fark Nedir?

Bilgisayar işlemcisinin bilgi işleme ile ilgili bir kavramlar olan 32 bit ve 64 bit, CPU hakkında bizlere bilgi verir. Windows’un 32 bit ve 64 bit sürümleri sırasıyla 32 bit ve 64 bit işlemciye sahip bilgisayarlar için tasarlanmıştır. Bugünkü yazımızda sizlere 32 bit ve 64 bit arasındaki farkları anlatacağız.

Windows’un 64 bit sürümü 32 bit sürümüne nazaran daha fazla bellek kullanımına sebep olur. Bu da performansı olumsuz yönde etkiler. O yüzden bilgisayarınızın performansına göre 32 bit veya 64 bit işletim sistemi seçmenizde fayda var. Mesela sahip olduğunuz RAM 4GB ve altıysa 32 bit sistem kullanmalısınız. Eğer üstüyse 64 bit kullanmanızda bir sakınca yoktur ki bu sisteminizin performansını da olumlu yönde etkiler.

Peki sisteminizin 32 bit mi yoksa 64 bit mi olduğunu nerden anlarsınız? Bunu anlamanın iki basit yolu var. Biri Denetim Masası > Sistem yolunu kullanmak. İkincisi ise Başlat > R tuş kombinasyonlarını kullanmak.

32 bit işlemci, 1990’ların başına kadar tüm bilgisayarlarda kullanılan birincil işlemciydi. Intel Pentium işlemciler ve ilk AMD işlemciler 32 bit işlemcilerdi. 32 bit işlemcili bir bilgisayardaki işletim sistemi ve yazılım da 32 bit tabanlıdır, çünkü 32 bit genişliğindeki veri birimleriyle çalışırlar. Windows 95, 98 ve XP, 32-bit işlemcili bilgisayarlarda yaygın olan 32-bit işletim sistemleridir.

64 bit bilgisayar, IBM’in IBM 7030 Stretch süper bilgisayarını yarattığı 1961’den beri var. Ancak, 2000’li yılların başına kadar ev bilgisayarlarında kullanılmamıştır. Microsoft, 64 bit işlemcili bilgisayarlarda kullanılmak üzere Windows XP’nin 64 bit sürümünü yayımladı. Windows Vista, Windows 7 ve Windows 8 de 64 bit sürümleriyle geliyor. 64 bit tabanlı 64 bit bir bilgisayarda çalışacak şekilde tasarlanmış, 64 bit genişliğindeki veri birimleriyle çalışacakları başka yazılımlar da geliştirilmiştir.

32 Bit ve 64 Bit Genel Özellikleri

32 bit sistemi sadece 4GB RAM’e kadar kullanabilirsiniz. 4GB üstü RAM için 64 bit sistem kullanılmalıdır.

64 bit işletim sisteminde tüm işaretçiler 8 bayt yerine 4 bayt alır. 64 bit sistemde bu da 30% performans artışına yakın bir değere karşılık gelir.

4GB RAM’e sahip olsanız bile birçok 32 bit işletim sistemi, çalışan yazılımların sadece 2GB’a kadar kullanmalarına izin verir. Kalan 2GB işletim sistemi ise uygulamalar ve sürücülerle data paylaşımı için rezerve edilir.

32 Bit ve 64 Bit Farkları

32 bit işlemciler ile 64 bit işlemciler arasındaki büyük fark, gerçekleştirebilecekleri saniye başına hesaplama sayısıdır ve bu da görevleri tamamlama hızını etkiler. 64-bit işlemciler, ev bilgisayarları için çift çekirdekli, dört çekirdekli, altı çekirdekli ve sekiz çekirdekli sürümlerde kullanılabilir. Birden fazla çekirdek, işlem gücünü artırabilen ve bilgisayarın daha hızlı çalışmasına yardımcı olabilecek saniyede artan sayıda hesaplamaya izin verir. Düzgün çalışması için birçok hesaplama gerektiren yazılım programları, çoğunlukla çok çekirdekli 64 bit işlemcilerde daha hızlı ve daha verimli çalışabilir.

32 bit işlemciler ile 64 bit işlemciler arasındaki bir diğer büyük fark, desteklenen maksimum bellek miktarıdır (RAM). 32 bit bilgisayarlar maksimum 3-4 GB belleği desteklerken, 64 bit bilgisayarlar 4 GB üzerindeki bellek miktarlarını destekleyebilir. Bu özellik, grafik tasarım, mühendislik ve video düzenlemede kullanılan yazılım programları için önemlidir, çünkü bu programlar görüntülerini oluşturmak için birçok hesaplama yapmak zorundadır.

Sonunda, 64 bit işlemciler ev bilgisayarlarında giderek daha yaygın hale geliyor. Çoğu üretici, daha ucuz fiyatlar nedeniyle ve artık daha fazla kullanıcı 64 bit işletim sistemleri ve programları kullandığından 64 bit işlemcili bilgisayarlar üretmektedir. Bilgisayar parçaları perakendecileri daha az ve daha az 32 bit işlemci sunuyor ve yakında hiç sunmayabilir.

İkisi arasındaki en önemli fark, 32 bit işlemcilerin sınırlı miktarda RAM (Windows, 4GB veya daha düşük sürümlerde) işleyebilmeleri ve 64 bit işlemcilerin çok daha fazlasını kullanabilmeleridir.

Ayrıca bkz: iOS 11, 32 Bit Uygulamaları Desteklemeyecek