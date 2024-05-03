500 Dolara Telefon Google’dan Geliyor! İşte Google Pixel 8a Özellikleri!

Google’un ucuz telefonu Google Pixel 8a lansmanına kısa bir zaman kaldı. Yaklaşık 10 gün sonra tanıtım etkinliği düzenlenecek olan Google Pixel 8a özellikleri şimdiden ortaya çıktı. Söz konusu telefonun pazarlama materyalleri sızdırıldı. Bu materyaller önce yayınlandı ve kısa bir zaman içinde yayından kaldırıldı. Bu bilgilerin paylaşılması yanlışlıkla da yapılmış olabilir ancak belki de bazı kişiler tarafından bilerek de yayınlanmış olabilir. Netice itibarı ile Google Pixel 8a gün yüzüne çıktı; 500 dolara telefon Google’dan geliyor.

500 Dolara Telefon Google’dan Geliyor!

Akıllı telefon dünyasında heyecan verici bir gelişme yaşandı. Lansmana kısa bir zaman kalmışken Google Pixel 8a pazarlama dokümanları ortaya çıktı. Söz konusu cihaz daha evvel de çeşitli sızıntılarla gündeme gelmiş ve bazı özellikleri gün yüzüne çıkmıştı. Şimdi ise tanıtım etkinliğinde kullanılması için hazırlanmış olduğu düşünülen materyaller sızdırıldı.

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Belgelerde yer aldığı üzere Google Pixel 8a telefonu AI destekli akıllı telefon olarak nitelendirmekte ve “günlük eşlikçi” olarak tanımlanıyor. Sızdırılan dökümanlarda yer aldığı üzere Google, cihazın tanıtımında yüksek kalitedeki kamerasını, şık tasarımını ve yedi yıl boyunca yazılım desteği alacağını vurgulamakta. Şirket, söz konusu telefonu yalnızca bir telefon olmaktan öte günlük hayatta sürekli yanınızda olmasını isteyeceğiniz teknolojik bir cihaz olarak sunuyor.

Bütçe Dostu Telefon Google Pixel 8a Özellikleri!

Google Pixel 8a’nın ortaya çıkan özellikleri arasında cihazın toza ve suya dayanıklı oluğu ve bu kapsamda IP67 sertifikasının bulunduğu da belirtilmekte. İşlemci kısmında Tensor G3 yonga seti ve Titan M2 güvenlik çipine sahip olan uygun fiyatlı akıllı telefon, giriş seviyesi bir cihaz olmasına rağmen oldukça üst seviye özellikleri ile kullanıcı beklentilerini aşacak gibi görünüyor.

Gorilla Glass 3 ekran korumasının bulunduğu Google ucuz akıllı telefon Pixel 8a dayanıklı ve uzun ömürlü bir cihaz olarak piyasada yer bulacak. Telefonun genel özelliklerinin yanı sıra marka, bir de satış paketi hazırlamış durumda. Google Pixel 8a satın alacak olanlar 3 ay boyunca Youtube Premium’dan, 6 ay boyunca Fitbit Premium’dan ve 3 ay boyunca da Google One’ın 100 GB’lık paketinden, ücretsiz bir şekilde faydalanabilecek. Peki Google Pixel 8a fiyatı ne kadar?

Google’ın Ucuz Telefonu Google Pixel 8a Fiyatı!

Google Pixel 8a fiyatının yaklaşık 500 dolar seviyesinde başlayacağı düşünülmekte. Tanıtımdan kısa bir süre önce bu bilgilerin ortaya çıkması uygun fiyatlı telefon satın almak isteyenleri oldukça heyecanlandırdı. Giriş seviyesi bir cihaz olsa da Google’ın bu uygun fiyatlı telefonu beklentilerin üzerinde performans gösterecek gibi duruyor.