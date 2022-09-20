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50MP kamera, 90Hz ekran ile Lava Blaze Pro tanıtıldı

Ahmet Ekinler

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Lava Blaze Pro

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Lava, Lava Blaze‘i Temmuz ayında yaklaşık 110$ fiyat etiketi ile piyasaya sürdü ve şimdi şirket bunu bir Pro modeliyle takip ediyor. Lava Blaze Pro, Helio G37 yonga seti tarafından desteklenmektedir ve kutudan çıktığı haliyle Android 12 çalıştırmaktadır.

Blaze Pro, bir microSD kart ile 256 GB’a kadar genişletilebilen 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanına sahiptir. Ayrıca akıllı telefonun dahili depolamasını kullanarak RAM’i neredeyse 7 GB’a kadar genişletebilirsiniz.

Lava Blaze Pro, 90Hz yenileme hızı ve 8MP selfie kamera için bir çentik ile 6,5″ HD+ LCD etrafında inşa edilmiştir. Buzlu cam arkasında, derinlik verileri ve makro için 2MP ve VGA birimleriyle birleştirilmiş 50MP ana kamera bulunur.

Akıllı telefonun donanım tarafında USB-C bağlantı noktası üzerinden yalnızca 10W’da şarj edilen 5.000 mAh pil bulunuyor. Lava Blaze Pro‘nun öne çıkan diğer özellikleri arasında 3,5 mm kulaklık girişi ve yana monte parmak izi tarayıcı yer alıyor.

Lava Blaze Pro, Glass Gold, Glass Green, Glass Blue ve Glass Orange renklerinde gelir. Fiyatı yaklaşık 130$ ve Hindistan’da Lava’nın resmi Hint web sitesinden ve ülke çapındaki perakende mağazalarından satın alınabilir. Akıllı telefon ayrıca Flipkart’ta 125 $ karşılığında mevcuttur.

Blaze Pro’yu satın alan müşteriler ayrıca Lava’dan 100 günlük ücretsiz ekran değiştirme garantisi ve daha iyi bir tüketici deneyimi için ücretsiz ev hizmeti alırlar.

Ayrıca, “Evde Demo” programının bir parçası olarak Lava, müşterilere akıllı telefonu deneyimlemeleri için evlerinde veya başka herhangi bir yerde Blaze Pro’nun ücretsiz satış öncesi deneyimini sunuyor.

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KaynakGsmarena

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