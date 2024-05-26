Akıllı telefon piyasasının starı Xiaomi, üst segment cihazlarıyla piyasayı salladığı gibi giriş seviye telefonlarda da hem fiyatıyla hem de özellikleriyle ilgi çekici cihazlar üretiyor. Bütçe dostu telefon arayanlar için Xiaomi imzalı, 68 dolara uygun fiyatlı akıllı telefon, Redmi A3x geliyor. İşte merak edilen Redmi A3x özellikleri…

68 Dolara Uygun Fiyatlı Akıllı Telefon: Redmi A3x Geliyor!

Uygun fiyatlı Xiaomi telefon Redmi A3x tanıtıldı. 5000mAh batarya ile gelen cihaz Redmi A2x’in bir üst versiyonu denilebilir. Giriş seviye bir telefon olan Redmi A3x, telefondan çok fazla bir şey beklemeyenler için oldukça uygun ve fiyatı da çok makul. Redmi A3x yalnızca 68 dolar gibi bir fiyatla satışa çıkmış durumda. Cihaz Çin’de piyasaya sürüldü ancak Türkiye’ye ne zaman geleceği henüz belli değil. Redmi A3x özelliklerini inceleyelim…

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Xiaomi Redmi A3x 8 çekirdekli Unisoc T603 işlemci ile geliyor. 3 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanına sahip olan telefon 1 TB büyüklüğüne kadar depolama alanını da MicroSD kart girişi ile desteklemekte. Cihazın ekran kısmında ise LCD panel yer alıyor. 6,71 inç büyüklüğündeki LCD ekran 90 Hz yenileme hızı ve FullHD+ çözünürlük sunmakta. Cihazın ön yüzünde 5 Megapiksel çözünürlüklü selfie kamerası yer alıyor ve ekranın da Gorilla Glass 3 koruması bulunmakta.

Redmi A3x Öne Çıkan Özellikleri

Redmi A3x kamera kısmında ise dairesel bir kamera adası yer alıyor ve ikili sensör mevcut. Bu kapsamda 8 MP çözünürlüklü birincil kamera ve 0.08 MP çözünürlüklü yardımcı kamera bulunuyor. Giriş seviye bir cihaz olmasından mütevellit, kamera özellikleri de birkaç anı fotoğrafı için yeterli olsa da yüksek kalite bekleyenleri tatmin edici niteliklere sahip değil.

5000 mAh’lık bir batarya ile gelen cihaz, 15 W hızlı şarj desteği de sunuyor. Redmi A3x, 199 gr ağırlığında ve 168,3 x 76,3 x 8,3 mm boyutlarında. Cihazda biyometrik kimlik doğrulama için parmak izi okuyucu bulunuyor ve telefonun yan kısmına monte edilmiş durumda. Redmi’nin şimdiye dek en uygun fiyatlı modeli olan A3x, Wi – Fi ve Bluetooth 5.4 bağlantısı, 4G LTE, USB Type-C, 3,5 mm ses jakı ve GPS bağlantı noktalarına sahip. Ayrıca telefonda çift SIM kart özelliği de mevcut.

Redmi A3x özelliklerini kısaca listeleyecek olursak: