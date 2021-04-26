90 Hz ekran ve 5.000 mAh pil ile Motorola Moto G20 Tanıtıldı

Moto G serisinin bir başka yeni üyesi geldi – Moto G20‘ye hoş geldiniz. Giriş seviyesi cihaz, HD + çözünürlüğe ve 90Hz yenileme hızına sahip 6,5 inç IPS LCD ile birlikte geliyor. Ekran 20: 9 en boy oranına sahip ve 13MP selfie kamerası için bir su damlası çentiği getiriyor.

Dahili bileşenlere güç veren, 6x Cortex-A55 ve 2x Cortex-A75 çekirdeğine sahip sekiz çekirdekli Unisoc T700 yonga seti karşımıza çıkıyor. Bunun yanında bir Mali G52 GPU geliyor. Akıllı Telefon MicroSD ile daha da genişletilebilen 64 GB depolama ve 4 GB RAM sunuyor.

6.5 inç çözünürlüğündew IPS LCD ekranı 720 x 1600 Piksel çözünürükte ve 270 PPI oranı mevcut. Çift sim ve tek sim olarak iki alternatif olarak karşımıza çıkan telefonun çerçevesi ve arka kapağı plastik malzemeden üretilmiş. Bağlantı özellikleri arasında ise Bluetooth 5.0, NFC, USB Type-C ve Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac bulunuyor.

Flamingo Pink

Arka tarafta, 8 MP ultra geniş modül ile desteklenen 48 MP ana kamera ve makro çekimler ve derinlik verileri için iki 2 MP yardımcı kameralar bulunuyor. Batarya 5.000 mAh değerinde ve 10W ile şarj olurken, yazılım tarafında Android 11 ile Moto’nun My UX arayüzü kutudan yüklü olarak geliyor.

Moto G20, Breeze Blue ve Flamingo Pink renklerinde gelecek. Avrupa’da perakende fiyatı 149 € olarak belirlendi ve ilk satışların bu hafta sonlarında yapılması planlanıyor. Türkiye’deki fiyatı ile ilgili henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Motorola Moto G20‘nin teknik özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.