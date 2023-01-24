90Hz Ekranlı Moto G23 ve Moto G13 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Moto G23 ve Moto G13 akıllı telefonlar küresel pazarlarda piyasaya çıktı. G23, geçen yılki G22’nin üst modeli olarak geliyor. En yeni akıllı telefonların her ikisi de birkaç fark dışında aynı özellikleri paylaşıyor. Gelin Motorola’nın en yeni akıllı telefonlarına birlikte göz atalım.

Moto G23 ve Moto G13

Moto G23 ve G13, 90 Hz yenileme hızına sahip 6,5 inç HD+ ekranla ve ortaya hizalanmış delikli bir panelle geliyor. Cihazlar, arka panelde kutu şeklinde bir form faktörüne ve kare şeklinde bir kamera modülüne sahip. Güç düğmesi parmak izi tarayıcı olarak ikiye katlanır ve akıllı telefonlar IP52 dereceli su geçirmezdir.

Kamera cephesinde, Moto G23 ve G13 üçlü arka kameralara sahip. Her iki cihazda da 50MP ana sensör ve 2MP makro lens bulunuyor. G23, 5MP ultra geniş açılı lense sahipken G13, 2MP derinlik lensine sahip ve geniş açılı lens vaat etmiyor. Önde, G23 ve G13 sırasıyla 16MP ve 8MP selfie kamerası ile geliyor.

Donanım açısından Moto G23 ve G13, MediaTek Helio G85 işlemci ile donatılmış. Moto G23, 4GB ve 8GB RAM seçenekleriyle gelirken, G13 yalnızca 4GB’lık bir modelle sunuluyor. Her iki cihaz da gücünü 5.000 mAh pilden güç alıyor; G23, 30 W şarjı destekliyor ve G13, 20 W’ta maksimuma çıkıyor. Akıllı telefonlar kutudan Android 13 ile geliyor.

Moto G13’ün fiyatı 179 Euro ve Siyah, Lavanta ve Pembe renklerle satışa çıkıyor. Moto G23’ün fiyatı ise, 199 Euro’dan başlıyor ve Siyah ve Beyaz renklerle satışa çıkıyor. Her iki telefon da önümüzdeki haftalarda Avrupa’da ve ardından Latin Amerika ve Asya pazarlarında yer alacak.