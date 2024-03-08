Türkiye’nin en büyük zincir marketlerinden biri olan A101, her hafta getirdiği yeni teknolojik ürünlerle müşterilerinin kaliteli cihazları daha uygun fiyata edinmesini sağlıyor. “A101 aktüel ürünlerde bu hafta ne var” sorusu pek çok müşteri tarafından merakla araştırılırken, biz de teknolojik ürünlerden ilginizi çekecek olanları içeriğimizde derledik. Bu hafta (7 Mart’ta) A101 üst kalite Apple ve Samsung telefonları raflarına koydu. Peki, A101 iPhone 14 Plus ve Samsung Galaxy S23 FE fiyatı ne kadar? Bakalım…
A101 iPhone 14 Plus ve Samsung Galaxy S23 FE Fiyatı Ne Kadar?
A101 bu hafta iPhone’un sevilen modellerinden iPhone 14 Plus ve Samsung Galaxy S23 FE telefonlarını, aktüel ürünler kapsamında müşterilerine sunuyor. Bunların yanı sıra Realme C55 ve Omix X600 de haftanın teknolojik ürünleri kapsamında yer alıyor. Piyasadan daha uygun fiyata bu ürünleri sunmayı amaçlayan A101, pek çok kişinin kaliteli ürünleri uygun fiyata kullanmasını sağlıyor.
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A101’de iPhone 14 Plus fiyatı yaklaşık 54 bin TL, Samsung Galaxy S23 FE fiyatı yaklaşık 23 bin TL, Realme C55 fiyatı yaklaşık 7.700 TL’den sunulmakta. Zincir markette bu hafta Samsung Watch 4 akıllı saati, HP Notebook, Samsung tablet de yer alıyor. Zincir marketler son dönemde popüler yeni nesil cihazları müşterilerine sunmaya çalışıyor. Bu kapsamda ŞOK Market de PlayStation 5 oyun konsolunu satışa çıkardı.
iPhone 14 Plus ve Samsung Galaxy S23 FE Özellikleri Nelerdir?
A101 Market’te 7 Mart’ta satışa çıkan iPhone 14 Plus özelliklerini listeleyelim:
- Ekran Boyutu: 6.7 inç
- Ekran Teknolojisi: Super Retina XDR OLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1284 x 2778 piksel
- Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 458 PPI
- İşlemci: Apple A15 Bionic
- İşlemci Çekirdekleri: 6 Çekirdek
- Üretim Teknolojisi: 5nm
- Bellek: 6 GB RAM
- Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB
- Arka Kamera: 12 MP + 12 MP
- Ön Kamera: 12 MP
- Hücresel: 5G / 4G
- Wi-Fi: Wi-Fi 6E
- Bluetooth: 5.3
- NFC: Var
- Güvenlik: Face ID
- Suya Dayanıklılık: IP68
- Batarya Kapasitesi: 4323 mAh
- Yazılım: iOS 16
- Ağırlık: 203 gram
- Kalınlık: 7,8 mm
A101’in getirdiği iPhone 14 Plus 256 GB depolama alanı olan versiyonu. Söz konusu cihaz Apple Türkiye resmi sitesinde yaklaşık 63 bin TL kadar; A101’de ise 54 bin TL’den satılmakta.
Samsung Galaxy S23 FE özellikleri aşağıdaki gibi listelenebilir:
- Ekran Boyutu: 6,4 inç
- Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel
- Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 403 PPI
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass 5
- İşlemci: Exynos 2200
- İşlemci Çekirdekleri: 8 çekirdek
- Üretim Teknolojisi: 4 nm
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB
- Arka Kamera: 50 MP + 8 MP + 12 MP
- Arka Kamera Video Kaydı: 4K 30 FPS, 1080p 30/ 60/ 120 FPS
- Ön Kamera: 10 MP
- Hücresel: 5G / 4G
- Bluetooth: 5.3
- Batarya Kapasitesi: 4500 mAh
- Kablolu Şarj: 25W
- Yazılım: Android 13, One UI 5.1
- Ağırlık: 209 gram
- Kalınlık: 8,2 mm
A101 markette satışa sunulan Samsung Galaxy S23 FE’nin 256 GB depolama alanına sahip olan cihazı. Uydun fiyatlı amiral gemisi olarak nitelendirilen Samsung Galaxy S23 FE A101’de yaklaşık 23 bin TL fiyatla satılırken Samsung resmi internet sitesinde yaklaşık 27 bin TL’den satılmakta.