Ana Sayfa » Akıllı Telefon A101 iPhone 14 Plus ve Samsung Galaxy S23 FE Fiyatı Ne Kadar? Akıllı Telefon A101 iPhone 14 Plus ve Samsung Galaxy S23 FE Fiyatı Ne Kadar? Emine Emre 25 Görüntüleme

Türkiye’nin en büyük zincir marketlerinden biri olan A101, her hafta getirdiği yeni teknolojik ürünlerle müşterilerinin kaliteli cihazları daha uygun fiyata edinmesini sağlıyor. “A101 aktüel ürünlerde bu hafta ne var” sorusu pek çok müşteri tarafından merakla araştırılırken, biz de teknolojik ürünlerden ilginizi çekecek olanları içeriğimizde derledik. Bu hafta (7 Mart’ta) A101 üst kalite Apple ve Samsung telefonları raflarına koydu. Peki, A101 iPhone 14 Plus ve Samsung Galaxy S23 FE fiyatı ne kadar? Bakalım…

A101 iPhone 14 Plus ve Samsung Galaxy S23 FE Fiyatı Ne Kadar?

A101 bu hafta iPhone’un sevilen modellerinden iPhone 14 Plus ve Samsung Galaxy S23 FE telefonlarını, aktüel ürünler kapsamında müşterilerine sunuyor. Bunların yanı sıra Realme C55 ve Omix X600 de haftanın teknolojik ürünleri kapsamında yer alıyor. Piyasadan daha uygun fiyata bu ürünleri sunmayı amaçlayan A101, pek çok kişinin kaliteli ürünleri uygun fiyata kullanmasını sağlıyor.

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A101’de iPhone 14 Plus fiyatı yaklaşık 54 bin TL, Samsung Galaxy S23 FE fiyatı yaklaşık 23 bin TL, Realme C55 fiyatı yaklaşık 7.700 TL’den sunulmakta. Zincir markette bu hafta Samsung Watch 4 akıllı saati, HP Notebook, Samsung tablet de yer alıyor. Zincir marketler son dönemde popüler yeni nesil cihazları müşterilerine sunmaya çalışıyor. Bu kapsamda ŞOK Market de PlayStation 5 oyun konsolunu satışa çıkardı.

iPhone 14 Plus ve Samsung Galaxy S23 FE Özellikleri Nelerdir?

A101 Market’te 7 Mart’ta satışa çıkan iPhone 14 Plus özelliklerini listeleyelim:

Ekran Boyutu: 6.7 inç

Ekran Teknolojisi: Super Retina XDR OLED

Ekran Çözünürlüğü: 1284 x 2778 piksel

Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 458 PPI

İşlemci: Apple A15 Bionic

İşlemci Çekirdekleri: 6 Çekirdek

Üretim Teknolojisi: 5nm

Bellek: 6 GB RAM

Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB

/ 512 GB Arka Kamera: 12 MP + 12 MP

Ön Kamera: 12 MP

Hücresel: 5G / 4G

Wi-Fi: Wi-Fi 6E

Bluetooth: 5.3

NFC: Var

Güvenlik: Face ID

Suya Dayanıklılık: IP68

Batarya Kapasitesi: 4323 mAh

Yazılım: iOS 16

Ağırlık: 203 gram

Kalınlık: 7,8 mm

A101’in getirdiği iPhone 14 Plus 256 GB depolama alanı olan versiyonu. Söz konusu cihaz Apple Türkiye resmi sitesinde yaklaşık 63 bin TL kadar; A101’de ise 54 bin TL’den satılmakta.

Samsung Galaxy S23 FE özellikleri aşağıdaki gibi listelenebilir:

Ekran Boyutu: 6,4 inç

Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 403 PPI

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass 5

İşlemci: Exynos 2200

İşlemci Çekirdekleri: 8 çekirdek

Üretim Teknolojisi: 4 nm

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB

Arka Kamera: 50 MP + 8 MP + 12 MP

Arka Kamera Video Kaydı: 4K 30 FPS, 1080p 30/ 60/ 120 FPS

Ön Kamera: 10 MP

Hücresel: 5G / 4G

Bluetooth: 5.3

Batarya Kapasitesi: 4500 mAh

Kablolu Şarj: 25W

Yazılım: Android 13, One UI 5.1

Ağırlık: 209 gram

Kalınlık: 8,2 mm

A101 markette satışa sunulan Samsung Galaxy S23 FE’nin 256 GB depolama alanına sahip olan cihazı. Uydun fiyatlı amiral gemisi olarak nitelendirilen Samsung Galaxy S23 FE A101’de yaklaşık 23 bin TL fiyatla satılırken Samsung resmi internet sitesinde yaklaşık 27 bin TL’den satılmakta.