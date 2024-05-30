Ana Sayfa » Akıllı Telefon A101 iPhone 14 ve 15 Getiriyor, İşte 30 Mayıs Katalogu! Akıllı Telefon A101 iPhone 14 ve 15 Getiriyor, İşte 30 Mayıs Katalogu! Emine Emre 3 Görüntüleme

30 Mayıs tarihli aktüel ürünler katalogunda yer aldığı üzere A101 iPhone 14 ve 15 getiriyor. Popüler ve üst segment marka elektronik cihazları piyasadan daha uygun fiyata kullanıcılarına sunmaya çalışan A101, yeni haftada iPhone modellerini satışa çıkardı. A101’in internete özel uygulaması A101 Ekstra’dan satın alınabilen cihazların özellikleri, fiyatları ve 30 Mayıs A101 Ekstra katalogunda ilgi çeken diğer teknolojik ürünler içeriğimizde.

A101 iPhone 14 ve 15 Getiriyor

Bilindiği üzere A101 Ekstra, perakende market zincirinin online alışverişe özel uygulaması. Bu uygulama sayesinde özellikle pahalı marka ürünler ve teknolojik cihazlara piyasadan daha uygun fiyatlara erişmek mümkün olabiliyor. Bu kapsamda A101, tıpkı fiziki marketlerinde olduğu gibi online marketinde de her hafta farklı aktüel ürünleri müşterilerine sunuyor.

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30 Mayıs A101 Ekstra aktüel ürünler katalogunda yer aldığı üzere iPhone 14 256 GB ve iPhone 15 128 GB modelleri satışa çıkmış durumda. Söz konusu cihazların özellikleri ve A101’e özel fiyatları aşağıdaki gibi:

iPhone 14 256 GB özellikleri ve fiyatı:

iPhone 14 256 GB fiyat: 45.349 TL

Ekran Boyutu: 6.1 inç

Ekran Teknolojisi: Super Retina XDR OLED

Ekran Çözünürlüğü: 1170 x 2532 piksel

İşlemci: Apple A15 Bionic

Arka Kamera: 12 MP + 12 MP

Ön Kamera: 12 MP

Batarya Kapasitesi: 3279 mAh

Yazılım: iOS 16

iPhone 15 128 GB özellikleri ve fiyatı:

iPhone 15 128 GB fiyat: 48899 TL

Ekran Boyutu: 6.1 inç

Ekran Teknolojisi: Super Retina XDR OLED

Ekran Çözünürlüğü: 1179 x 2556 piksel

İşlemci: Apple A16 Bionic

Arka Kamera: 48 MP + 12 MP

Ön Kamera: 12 MP

Batarya: 3.349 mAh

Yazılım: iOS 17

Samsung Galaxy S23 256 GB A101 Fiyatı Ne Kadar?

2 iPhone modelinin yanı sıra A101’e Samsung Galaxy S23 256 GB 8 GB telefonu da gelmekte. Cihazın A101 Ekstra fiyatı ve özellikleri aşağıdaki gibi listelenebilir:

Samsung Galaxy S23 256 GB özellikleri ve fiyatı: