Günümüzün en büyük market zincirlerinden biri olan A101 ülkemizde oldukça tercih edilen bir marka haline gelir oldu. 81 ilde de bulunan market son zamanlarda getirdiği ürünler ile adından sıkça söz ettirmekte. Bugün ki yazımızda A101’e gelecek teknolojik ürünler nelerdir bahsedeceğiz.

Geçtiğimiz zamanlarda normal ürünlerin yanında bir kaç teknolojik cihaz getirerek satan bu mağaza artık her ayın belirli günlerini teknoloji ürünlerine ayırarak özel katalog çıkartıyorlar. A101 ise 11 Ağustos’ta getireceği teknolojik ürünleri paylaştı.

Marin Boat Samba Deluxe kamaralı fiber tekne: 79 bin 999 TL

Samsung 58AU7000 58 inç 4K Crystal UHD TV: 10 bin 599 TL

Toshiba 43UL2063DT 43 inç Ultra HD Smart TV: 5 bin 299 TL

Hi-Level 50 inç Ultra HD Android Smart LED TV: 4 bin 899 TL

Hi-Level 43 inç Full HD Android Smart LED TV: 3 bin 499 TL

Reeder P13 Blue 2022: 1.599 TL

Hyundai EC-107 Alkali Detox 7 filtreli su arıtma cihazı: 1.799 TL

SEG mekanik silindirik termosifon 65 L: 1.899 TL

SEG CM910-SCM9100 9 kg çamaşır makinesi: 3 bin 999 TL

SEG BM 4001-SBM 4001 4 programlı bulaşık makinesi: 3 bin 499 TL

APEC APB2 elektrikli katlanır bisiklet: 9 bin 499 TL Product akıllı bileklik: 99 TL

Alcatel 1T10 tablet: 749 TL

Osram LED ampul+ sinek kovucu: 69 TL

Philips TAT1215BK kulaklık: 349 TL

Piranha BT kulaklık: 99 TL

GoSmart 64 GB USB bellek: 69 TL

Aprilla ABS 1082 baskül: 169 TL

Arzum saç kurutma makinesi: 219 TL

Sunny çay makinesi: 279 TL

Arzum el mikseri: 239 TL

Fantom süpürge: 849 TL

Aprilla saç düzleştirici: 139 TL

Kiwi masa üstü fan: 129 TL

Sinbo ayaklı vantilatör: 399 TL

Ürünler arasında en çok dikkat çeken ürün tabi ki Marin Boat Samba Deluxe kamaralı fiber tekne oluyor yoğun ilgi gören ürünler arasında. Ürünler belirtilen tarihte satışa çıkacak.

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