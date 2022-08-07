Günümüzün en büyük market zincirlerinden biri olan A101 ülkemizde oldukça tercih edilen bir marka haline gelir oldu. 81 ilde de bulunan market son zamanlarda getirdiği ürünler ile adından sıkça söz ettirmekte. Bugün ki yazımızda A101’e gelecek teknolojik ürünler nelerdir bahsedeceğiz.
Geçtiğimiz zamanlarda normal ürünlerin yanında bir kaç teknolojik cihaz getirerek satan bu mağaza artık her ayın belirli günlerini teknoloji ürünlerine ayırarak özel katalog çıkartıyorlar. A101 ise 11 Ağustos’ta getireceği teknolojik ürünleri paylaştı.
- Marin Boat Samba Deluxe kamaralı fiber tekne: 79 bin 999 TL
- Samsung 58AU7000 58 inç 4K Crystal UHD TV: 10 bin 599 TL
- Toshiba 43UL2063DT 43 inç Ultra HD Smart TV: 5 bin 299 TL
- Hi-Level 50 inç Ultra HD Android Smart LED TV: 4 bin 899 TL
- Hi-Level 43 inç Full HD Android Smart LED TV: 3 bin 499 TL
- Reeder P13 Blue 2022: 1.599 TL
- Hyundai EC-107 Alkali Detox 7 filtreli su arıtma cihazı: 1.799 TL
- SEG mekanik silindirik termosifon 65 L: 1.899 TL
- SEG CM910-SCM9100 9 kg çamaşır makinesi: 3 bin 999 TL
- SEG BM 4001-SBM 4001 4 programlı bulaşık makinesi: 3 bin 499 TL
- APEC APB2 elektrikli katlanır bisiklet: 9 bin 499 TL
- Product akıllı bileklik: 99 TL
- Alcatel 1T10 tablet: 749 TL
- Osram LED ampul+ sinek kovucu: 69 TL
- Philips TAT1215BK kulaklık: 349 TL
- Piranha BT kulaklık: 99 TL
- GoSmart 64 GB USB bellek: 69 TL
- Aprilla ABS 1082 baskül: 169 TL
- Arzum saç kurutma makinesi: 219 TL
- Sunny çay makinesi: 279 TL
- Arzum el mikseri: 239 TL
- Fantom süpürge: 849 TL
- Aprilla saç düzleştirici: 139 TL
- Kiwi masa üstü fan: 129 TL
- Sinbo ayaklı vantilatör: 399 TL
Ürünler arasında en çok dikkat çeken ürün tabi ki Marin Boat Samba Deluxe kamaralı fiber tekne oluyor yoğun ilgi gören ürünler arasında. Ürünler belirtilen tarihte satışa çıkacak.
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