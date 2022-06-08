Ablaya Doğum Günü Mesajı

Özel günler denildiği zaman akla ilk gelen doğum günleridir. Doğum günleri, kişinin yeni bir yasa adım atmasının ilk anıdır. Bu yüzden doğum günleri çok özeldir. Hele ki doğum günü bizi çok seven ablamızınsa. Bugünkü yazımızda sizlere ablaya doğum günü mesajları hakkında öneriler vereceğiz.

İnsanlar doğar, büyür, yaşlanır ve ölürler. Yıllar su gibi akıp gider. Bu zaman döngüsünde doğum günleri önemli bir yere sahiptir. Kardeşlik bağı oldukça önemlidir. Özellikle kardeşler birbirlerine çok fazla destek olurlar. Hele ki ablalar ikinci bir annedir evin içinde. Temizliğe, yemeğe ve küçük kardeşler gibi birçok şey de eve yardım ederler. Bu duruma bağlı olarak küçük kardeşler erken yaşta ablalarına bağlanmaya başlarlar.

Ablalar, hem küçük erkekler hem de küçük kız kardeşler için bulunmaz bir nimettir. Özellikle yaşadıkları deneyimleri küçük kardeşlerine anlatan ablalar, onlara her zaman anaç bir şekilde yaklaşır. Bu yüzden en çok hatırlanması gereken doğum günü belki de ablalarındır. Yüz yüze olsanız gidip sarılıp bir küçük sürpriz ile onu mutlu edebilirsiniz ancak araya mesafeler girince iş mesajlara kalır. Ablaya doğum günü mesajları yazarken samimi ve içten olmanız gerekmektedir. Çünkü onlar bu samimiyeti ve içtenliği sonuna kadar hak ediyorlar.

Ablaya Kısa Doğum Günü Mesajı

Bugün geride bıraktığın yaşının mutluluğunu yaşıyorsun ve kardeşin olarak her zaman senin yanında yer alıyorum. Nice yaşlara!

Beni her zaman gülümseten yüzündeki harika gülümsemen hiçbir zaman yüzünden eksik olmasın ablacığım. Doğum günün gibi her günün güzel olsun.

Mutluyum bugün çünkü senin gibi bir ablaya sahibim. Mutluyum çünkü hayatımda senin gibi bir abla var. Mutluyum çünkü bugün sen doğmuşsun, canım ablacığım.

Bugün aklıma gelen en güzel şey ablam ile birlikte gülüp eğlenmek ve doğum gününü kutlamaktır.

Seninle birlikte yaşadığım her an güzel canım ablacığım. Her ne kadar şimdi ayrı olsak da kalbim hep seninle atıyor. Doğum günün kutlu olsun!

Mutluluğun yağmur kadar berrak ve çok olsun ablacığım, nice yaşlara!

Yeni yaşında daha da güzelleştin, en güzel günler hep seninle olsun abla, nice yıllara.

Her zaman benim için en iyisini isterdin. Her şeyin gönlümce olmasını isterdin. Ne zaman ağlasam yanımda olurdun. Nice yıllara canım ablacığım!

Sana bu zamana kadar yaptıklarımı affetmeni dileyerek her zaman benim için özel olmuş ablacığım, doğum günün kutlu olsun.

İkimiz de aynı kandan ve candanız. Senin doğum günün benim de doğum günüm sayılır, iyi ki doğdun abla!

Senin yaşamda var olman bile bizim için en büyük hediyedir canım ablam!

Ablaların en güzeli ve özeli… Doğum günün kutlu olsun, her zaman yan yana olalım isterdim ama maalesef ayrı düştük. Fakat kalbim her zaman seninle. Yeni yaşın sana çok istediğin mutluluğu hep getirsin.

Ben ne sevgili ne de arkadaş isterim. Ben sadece ablamı isterim. Onu koruyacak, her zaman mutluluğunu isteyecek ve en kötü zamanlarında yayında olacak tek kişi her zaman abladır. Neyse ki dünyanın en şanslı insanı benim çünkü tam da böyle bir ablaya sahibim. Benim ablam olduğun için çok şanslıyım. Seni çok seviyorum abla, doğum günün kutlu olsun!

Ne zaman mutsuz hissetsem her zaman yollara bakıyorum abla seni görebilmek için. Ne zaman karnım acıksa her zaman mutfaktan elinde tepsiler ile çıkmanı bekliyorum abla! Ne zaman hastalansam odadan elinde haplar ile çıkıp peşime düşmeni bekliyorum abla. Biliyorum şimdi kendi çocukların kendi ailen var. Ancak kardeşin seni hiçbir zaman unutmadı ve her zaman senin yanında oldu. Ablaların en güzeli doğum günün kutlu olsun.

Bana her gece masal okurdun ve ben oradaki prensesi hep sen sanırdım canım abla. Dünyanın en güzel, şirin ve cana yakın kişisi hâlâ sensin benim için. Bugün yeni bir yaşa giriyorsun ve kardeşin hep seninle birlikte olacak. Yeni yaşında mutluluk, huzur ve sağlık dilerim.

Ablaya Uzun Doğum Günü Mesajı

Eğer ben kendim olsaydım yani sen olmasaydın abla her şey çok zor olurdu. En zor günlerimde yanımda olan kimse olmazdı. Sınavlarıma çalışmam için beni kimse kontrol etmezdi. Yaptığım ödevlerin doğruluğuna kimse bakmazdı. Başkalarına karşı hissettiklerimi kimse doğru anlayamazdı. Canım ablacığım varlığından o kadar çok mutluluk duyuyorum ki umarım hiçbir zaman ayrı düşmeyiz ve ben hiçbir zaman kendi başıma kalmam. İyi ki varsın ve iyi ki bir yaşını daha senin kutlayabiliyorum. Nice yaşlara, gelecek yaşlarda da yine birlikte olalım.

Annemden sonra en çok sevdiğim kadın olan canım ablam, iyi ki varsın ve ben senin kardeşinim. Bana her zaman destek oldun, en zor günleri geride bırakmamı sağladın. Şimdi bir yaşına daha giriyorsun ve her yeni yaşında benim gözümde daha çok tecrübeli bir abla oluyorsun. İyi ki doğdun nice yaşlara.

Bugün senin şımarma günün ablacığım. Her zaman ben şımardım, her zaman sen beni teselli ettin, her zaman yaramazlıklarımın önüne geçtin. Bu yüzden gerçekten çok şanslıyım. Bana yaşamı, paylaşmayı, sevgiyi ve mutlu olmanın ne anlama geldiğini öğrettiğin için gerçekten kendimi çok şanslı sayıyorum. Benim güzel canım ablam, doğum günün kutlu olsun, iyi ki doğdun!

Canım ablacığım seneler önce sen bugün dünyaya geldin. Ne iyi oldu da gelmişsin. Senin sayesinde ben her zaman sığınacak, yardım alacak, en kötü günlerimin bile daha rahat geçmesini sağlayacak bir ablaya sahip olabildim. Bana her zaman anlayış gösterdiğin, beni her zaman herkesten ayrı tuttuğun için sana çok teşekkür ediyorum. Nice yaşlara canım ablacığım!

Doğum gününü unuttuğumu sanmış olabilirsin ama ablacığım senin doğum gününü hiçbir zaman unutmam ben. Çünkü sen benim için en özel varlıksın. Seninle geçirdiğimiz her anın özel olmasından, birlikte yaşadığımız mutlu anların hep güzel olmasından ötürü hayatta unutmayacağım tek kişi sensin. Nice yaşlara!

Şimdi ayrı şehirlerde olsak da canım ablacığım, kalbim hep seninle birlikte atıyor. Benden önce dünyaya gelerek benim yaşamı öğrenmem için bana her şeyi sağladın. Tecrübelerin ile yanlışlar yapmaktan korundum, kötü durumlara maruz kalmadım ve her şey yaşamımda senin sayesinde daha kolay oldu. Sana olan sevgim her geçen yıl daha da arttı ve değerini anladıkça daha da artıyor. Doğum günün kutlu olsun ablacığım.

Benim bu yaşamda başıma gelen en güzel şey senin gibi özel ve güzel bir ablaya sahip olmak. Beni küçüklüğümden bu yaşıma kadar getirdin ve şu an sahip olduğum her şeye senin sayesinde kavuşabildim. Seni çok seviyor, öpüyor ve doğum gününü kutluyorum.

Dünyanın en eşsiz güzelliği her zaman benimle birlikte oldu. Bazen ayrı düşsek ve şimdi yollarımız ayrılsa bile güzel olanı yaşamaya hep devam ettik. Mesafeler uzak olsa da canım ablacığım ben her zaman senin yanındayım. Doğum gününü kutluyor ve seni çok sevdiğimi tekrar söylemek istiyorum.

Her insan yaşamı boyunca çok az mutluluk yaşarmış. Benim mutluluğum ise doğduğumda başladı çünkü senin gibi bir ablaya sahiptim. Her zaman destek görebildiğim, her istediğimde yanımda olan ve beni her türlü zorluğa karşı dayanıklı kulan ablacığım, mutluluğum sen yaşamda olduğun sürece hep devam edecek. Doğum günün kutlu olsun.

Bugün bir yaşını daha geride bırakıyorsun ama ablacığım sen benim gözümde hep benim yaptığım yanlışları uyaran, düzelten, derslerime yardımcı olan olarak kalıyorsun. Şimdi kendi çocuklarımız olsa da ben senin gözünde her zaman küçük bir çocuk olarak kalmaya devam edeceğim. İyi ki doğdun, nice yıllara!

Güzellik insanın içinde olmalı ancak senin hem içinde hem de dışında ablacığım. Bana her zaman bir anne şefkati ile yaklaştın ve benim yaptığım yanlışları hiçbir zaman bıkmadan usanmadan düzeltmeye, bana yardımcı olmaya özen gösterdin. Her şey senin güzelliğin gibi olsun ve birlikte nice doğum günleri kutlayalım.

Her zaman seni sinirlendiren ama bir türlü vazgeçemediğin kardeşin seni o kadar çok seviyor ki! Canım ablacığım, bu zamana kadar bıkıp usanmadan bana yaptıkların için sana çok teşekkür ederim ve senin gibi bir ablaya sahip olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Nice yıllara!

Annem işlerine yetişemediğinde ya da yanımızda olmadığında bana hem ablalık hem de annelik yapardın. Saçımı okşayarak beni masallar alemine gönderirdin. O günleri hiçbir zaman unutmadım canım ablacığım. Seni gerçekten çok seviyor ve doğum gününü en içten dileklerim ile kutluyorum.

Ablaya Duygusal Doğum Günü Mesajı

Ben her zaman senin gibi bir ablaya sahip olduğum için kendimi dünyanın en şanslı kardeşi saydım. Bazen çölde bir yağmur, bazen denizde bir hava, bazen de soğukta bana güneş oldun canım ablacığım. İyi ki varsın ve iyi ki seninle her zaman görüşebiliyoruz. Seni çok seven kardeşin doğum gününü kutlar.

İnsanlar her zaman gözlerinin önünde bulunan şansı görmezden gelirlermiş. Ben ise senin gibi bir ablaya sahip olduğum için kendimi çok şanslı sayıyor ve yaşamımdaki yerini hiçbir zaman unutmuyorum canım ablacığım. Sen benim için gerçekten çok değerlisin. Doğum gününü kutluyorum.

Sana dünyanın en pahalı hediyesini vermek yerine asıl o hediyeyi bundan seneler önce senin dünyaya gelerek kendimin almış olduğunu görüyorum. Sana seni vermek mümkün olmadığı için abla, başka bir hediye ile doğum gününü kutluyorum.

Abla aramız belki de çoğu zaman iyi olmadı. Yaşama bakışımız farklıydı ve senin söylediklerini çoğu zaman ben anlamadım. Anlamadığım gibi senin sanki benim kötülüğümü istiyormuşsun gibi düşündüm. Aradan bunca zaman geçtikten sonra benim için yaptıklarının değerini şimdi çok iyi bir şekilde görüyorum ve her zaman seni ne kadar çok sevdiğimi anlıyorum. Keşke bu doğum gününü birlikte kutlayabilseydik. Nice yıllara!

Canım ablacığım, fedakar ablacığım. Benim için her zaman mücadele ettin, benim için her zaman kendi işlerini aksattın, benim için her zaman önceliklerini değiştirdin. Vefasız kardeşin ise doğum gününde seninle birlikte olamıyor. Ancak kalbi her zaman seninle birlikte. Doğum gününü kutlarım.

Hayatımdaki bütün olumsuzlukların sorumsuzluktan kaynaklandığını anlamam çok zaman aldı ablacığım. Şimdi aramız kötü olsa ve konuşmuyor olsak da benim için önceden yaptıklarının değerini şimdi anlayabiliyorum. Benim aldığım kararların kötülüğü karşısında beni kötülüklerden korumak için verdiğin mücadelenin değerini şimdi anlıyorum. Tüm kötü geçen günlerin geride kalmasını temenni ederek doğum gününü kutluyorum.

Dünyanın en güzel ablası elbette benim ablam. Çünkü o her zaman kardeşini sevdi, korudu, onun yanında oldu ve kendisini neredeyse yok sayarak çoğu zaman geceleri başında bekledi. Dünyanın en güzel ablasının doğum gününü kutluyorum.

Eve geç geldiğimde annemizin yokluğunda her zaman beni bekler, sofrayı hazırlar ve bana günümüm nasıl geçtiğini sorardın. Canım ablacığım, o günler şimdi geride kaldı belki ama sana olan sevgim hiçbir zaman azalmadı. Doğum gününü en içten duygularım ile kutluyorum.

Teyzeye Doğum Günü Mesajları