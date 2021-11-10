Acemi kod yazarlarına 5 ipucu

Bir web sitesi veya uygulamayı kodlamayı öğrenmek bugün her zamankinden daha kolay. İhtiyacınız olan tek şey bir iPhone, herhangi bir Android telefon ya da iPad ve günde birkaç dakika.

Denemek ister misin? İlk kod satırlarını yazmaya başlamana ve onları tamamlamana yardımcı olacak başlangıç seviyesi beş ipucuyla karşındayız.

Bu ipuçlarını hazırlarken kolay bir şekilde uygulamaya geçmeniz için Android, iOS ve iPadOS cihazlarında bulunan ve ücretsiz olan Mimo uygulamasından bahsettik.

1. Kendine güven

En önemli ipucu başlamak. Yeni başlayanlar genellikle kodlama öğrenmenin çok karmaşık olacağından endişe ederler ama bu süreç bir aygıt ve biraz kararlılıkla, bisiklet binmeyi veya yeni bir dil konuşmayı öğrenmek kadar ulaşılabilir hale gelir.

Kod yazma eğitimi uygulaması Mimo: Learn Coding/Programming‘deki kurslarla kendini kodlamaya alıştırdığında, ne kadar basit olduğunu şaşıracaksın.

2. Alışkanlık haline getir

İlk kod satırını yazdıktan sonra devam etmek önemli; derslerini alışkanlık haline getirmek, öğrendiklerinin kalıcı olmasını sağlayacak. Bildirimlere izin verirsen, Mimo her gün yeni bir dersi bitirerek, küçük bir görev tamamlayarak veya problemi çözerek kodlama serini sürdürmeni hatırlatacak. Yararlı bir özellik!

3. Acele etme

İsteklerin konusunda gerçekçi ol ve kısa sürede çok şey beklemek yerine kısa vadeli küçük hedefler belirle. İlk web siteni oluşturmadan önce temel prensipleri anlamak biraz zaman alacak ama bu yolculuğa değecek. Mimo beceri seviyeni destekleyen bir tempoda egzersizleri tamamlamana yardımcı oluyor, böylece kendini asla aşırı zorlanmış veya yeterince teşvik edilmemiş hissetmiyorsun.

4. Becerilerini sına

Birkaç mimo dersinden sonra, uygulamanın bulmacalarından birini çözmek için ara ver. Kodlama yaratıcı bir iş; farklı fikirlerin seni genellikle aynı çözüme götürebildiğini göreceksin. Veya öğrendiklerini test etmek için Playgrounds bölümünde kendi küçük projelerini oluştur. Birkaç kod satırı yazabilecek kadar iyi olduğunu fark etmek gerçekten çok zevkli.

5. Başkalarıyla etkileşime geç

Motivasyonunu ve ilgini korumanın en iyi yolu başkalarıyla birlikte öğrenmek. Dersleri tamamlayarak ve problemleri çözerek kazandığın puanların biriktiği liglerde ve liderlik tablosunda mücadele etmek için arkadaşlarını Mimo’ya davet et. Ya da bir sorunun çözümünü kendi kendine bulamadığında uygulamanın topluluğuyla etkileşime geç. Kodlama şaşırtıcı şekilde sosyal olabilir!

ipuçlarını hazırlarken yukarıda da bahsettiğimiz bir uygulama örneğini verdik. Bu uygulama en iyi yazılım dili öğrenebileceğiniz uygulamalar arasında yer alıyor ve bu nedenle bu örnek üzerinden gittik.

Kısaca bu uygulamadan bahsetmem gerekirse; Mimo, çevrimiçi veya hareket halindeyken uygulama oluşturma, web sitesi oluşturma, bilgisayar terimleri ve daha fazlasını eğlenceli ve etkili bir şekilde öğreten bir platformdur.

Şu anda, Mimo, yeni başlayanlar için programlamaya bir girişin yanı sıra uygulama yapma, web sitesi oluşturma, bilgisayar korsanı olma, görevleri otomatikleştirme, komut satırında ustalaşma ve daha pek çok konuda kurslarla birlikte geliyor. Düzenli olarak Mimo’nun içeriği büyüyecek ve yakında Yapay Zeka, Veri Bilimi, Donanım, Makine Öğrenimi gibi konuları kapsayacak.

iOS Ekran Görüntüleri

iOS Ekran Görüntüleri 1 of 6

Mimo‘da sınırlı miktarda içerik herkes için ücretsizdir. Uygulamayı beğenir ve anlatımını faydalı bulursanız Mimo Premium‘u ayda 44,17 ₺ ödeyerek kullanabilirsiniz.