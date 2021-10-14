Acer ConceptD 7 SpatialLabs Edition Tanıtıldı – Özellikleri ve Fiyatı

Acer, bu yılın başlarında, gözlerinizi ve başınızı takip eden iki sensörlü özel bir stereo kamera ve ekranda iki biraz farklı görüntüyü kıran bir lens ile herhangi bir gözlüğe ihtiyaç duymadan 3D görseller sağlayan SpatialLabs teknolojisini duyurmuştu. Teknoloji sonunda gerçekten satın alabileceğiniz bir dizüstü bilgisayara doğru yol alıyor.

Acer ConceptD 7 SpatialLabs Edition dizüstü bilgisayar yeni görücüye çıktı. Yerleşik 3D SpatialLabs teknolojisi ile birlikte geliyor. Ekranı, kullanıcıların CAD tasarımları, 3D baskı, mimari, animasyonlar ve daha fazlası için; 3D projeleri görmelerini sağlayacak ve böylece tasarımı; her zamankinden daha gerçekçi ve sürükleyici bir deneyim haline getirecek.

3D içeriğin önemini çok iyi bilen Acer, dizüstü bilgisayarı Rhinoceros; ZBrush ve Autodesk Fusion 360 gibi uygulamalardan 3D dosyaları içe aktarmaya olanak tanıyan; SpatialLabs Model Viewer gibi araçlarla birlikte sunuyor. 3D SpatialLabs teknolojisi yaygın şekilde tanınmasa da gelecekte son derece popüler olacağı açık.

Bu arada bilgisayarda görüntüler, videolar, basit oyunlar ve web kamerasıgibi 2D içeriğin AI kullanarak; stereoskopik 3D’ye dönüştürülmesine olanak sağlayacak bir SpatialLabs Go uygulaması da var.

Tüm 3D’nin yanı sıra Acer ConceptD 7 SpatialLabs Edition, Intel Core i7-11800H işlemciye, Nvidia RTX 3080’e, 32GB DDR4 RAM‘e ve 2TB NVMe SSD’ye sahip üst düzey bir dizüstü bilgisayar. Ekran, 2D modunda 3840 x 2160 veya 3D modunda 1920 x 2160 çözünürlük sunan; 15,6 inç LCD panelden oluşuyor.

Fiyatlandırmaya gelince, üst düzey özellikler göz önüne alındığında hiç de ucuz değil. ConceptD 7 SpatialLabs Edition; Aralık ayında Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’da piyasaya sürüldüğünde 4.160 dolara mal olacak.

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