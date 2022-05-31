Acer Predator Triton 500 SE RTX 3080 İle Geliyor!

Oyun dünyası bildiğimiz gibi günden güne kendini geliştirmekte bu kervanda yerini almak isteyen Acer yeni oyuncu laptopunu çıkardı. Acer Predator Triton 500 SE, oyuncu bilgisayarları arasında yerini almış durumda. Nvidia GeForce RTX 3080 Ti GPU ve 12. nesil Core i9 CPU ile birlikte yanında 32 GB RAM ve 1 TB SSD’yi bünyesinde barındırıyor. Bir oyuncu için mükemmel bir performans sergileyebilir. Gelelim teknik özelliklerine;

İşlemci: 14 çekirdekli Intel Core i9-12900H

14 çekirdekli Intel Core i9-12900H Bellek: 32GB DDR5 4800

32GB DDR5 4800 Grafikler: Nvidia GeForce RTX 3080 Ti 115 Watt TGP

Nvidia GeForce RTX 3080 Ti 115 Watt TGP Depolama: 1 TB PCIe NVMe M.2 SSD

1 TB PCIe NVMe M.2 SSD Ekran: 16,0 inç,16:10, 2560 x 1600 çözünürlük ve 240Hz yenileme hızı

16,0 inç,16:10, 2560 x 1600 çözünürlük ve 240Hz yenileme hızı Web kamerası: 1080p

1080p Bağlantı Noktaları : Sol taraf: Gigabit ethernet, USB-A 3.2 Gen 2, USB-C (Thunderbolt 4 ile), kulaklık jakı. Sağ taraf: SD kart okuyucu, USB-A 3.2 Gen 2, USB-C (Thunderbolt 4 ile), HDMI 2.1

: Sol taraf: Gigabit ethernet, USB-A 3.2 Gen 2, USB-C (Thunderbolt 4 ile), kulaklık jakı. Sağ taraf: SD kart okuyucu, USB-A 3.2 Gen 2, USB-C (Thunderbolt 4 ile), HDMI 2.1 Ağ iletişimi: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2

Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 Biyometri: Parmak izi okuyucu

Parmak izi okuyucu Pil kapasitesi: 99,9 Watt-saat

99,9 Watt-saat Boyutlar: 14,1 x 10,3 x 0,78 inç

Kullanıcılar için mükemmel bir özellik olan 240Hz yenileme hızına sahip. ve 500 nit parlaklık için derecelendirilmiştir. Ekran yenileme hızını oyunlardaki kare hızlarıyla eşleştirmek için ekran Nvidia’nın G-Sync özelliğine sahiptir.

Bildiğiniz gibi dizüstü bilgisayar kullanıcılarının en büyük sorunu ısınma olmakta, Triton 500 SE önceden yüklenmiş PredatorSense uygulamasıyla kontrol edebileceğiniz üç soğutma fanı bulunur. Klavyenin üzerinde yukarıda bahsedilen Turbo düğmesine basarak da onları yüksek fan hızına geçirebilirsiniz. Dizüstü bilgisayarın varsayılan ayarları altında, fanlar yalnızca ağır grafikli oyunlarda hızlanır.

Kullanıcıların asıl merak ettiği ise bu laptopun maliyetinin ne kadar olduğu Acer Predator Triton 500 SE 2,999 dolara satışa sunulmakta.

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