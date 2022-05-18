Acer Yeni 3D Monitörlerini Görücüye Çıkardı

Acer, SpatialLabs View serisi ekranlarla stereoskopik 3D serisini genişlettiğini duyurdu. Oyun segmenti için tasarlanan iki yeni monitör tanıtıldı: Acer SpatialLabs View ve SpatialLabs View Pro.

Her iki ürün de bir PC’ye bağlanabilen 15,6 inç 4K ekranlardan oluşuyor. Özellikle, monitörler hem “oyuncular hem de eğlence meraklıları” için gözlüksüz stereoskopik 3D teknolojisi vaat ediyor.

Monitörlerin hafif tasarımına gelince, 1,5 kg’dan daha hafif; bu da oyunculara onu kolaylıkla taşımalarına (seyahat, LAN partileri vb.) olanak tanıyan bir kompakt cihaz konumuna sokuyor.

Acer, SpatialLabs View’un Adobe RGB renk gamını %100 kapsadığını; 400 nit parlaklık sağlama yeteneğiyle tamamlanan çarpıcı özelliklerinden biri olarak vurguladı.

SpatialLabs View Pro aşağı yukarı aynı özelliklere sahip; ancak standart versiyondan farklı olarak VESA duvara montaj özelliği (100x100mm) içeriyor. Bununla birlikte, hem View hem de View Pro +25 derece eğim/yükseklik ayarı/dönme/pivot vaat ediyor.

Acer, bağımsız monitör çiftinin tanıtımının yanı sıra; çeşitli oyunlar için stereoskopik 3D sunan yeni bir uygulama olan SpatialLabs TrueGame‘i de duyurdu.