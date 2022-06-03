Adres Kodu Nasıl Sorgulanır?

Tüm konutların zorunlu deprem sigortası yaptırması nasıl yasal bir zorunluluk ise adres kodunu da bilmek o denli zorunludur. Adres kodu deprem sigortası yaptırırken ya da yenilerken ihtiyacınız olan bir numaradır.

UAVT bir diğer adıyla DASK Adres Kodu; ülke sınırları içerisinde yer alan bütün kayıtlı konutların sahip olduğu bir tür kimlik numarasıdır. Tıpkı araba plakaları gibi, ilgili UAVT numarasına kayıtlı evlerin özellikleri, konuşlandıkları yerler; sahipleri ve birçok bilgiye bu numara sayesinde ulaşılabilir. Bu da DASK – Zorunlu Deprem Sigortası poliçe işlemleri yapılırken binalarla ilgili birçok bilgiye tek hamlede ulaşma imkânı sağlar. Böylelikle bu işlemler sırasında zamandan tasarruf etmiş olursunuz. Bu yazımızda adres kodunuzu nasıl sorgulayabileceğinizi ele alıyoruz.

Adres Kodu (UAVT Kodu) Nedir?

Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri tarafından 1 Mart 2013 tarihinde hayata geçirilen bir proje olan adres kodu; nüfusa dayalı adres sistemine kayıtlı ve Türkiye sınırları içerisinde yer alan tüm konutlara verilen 10 haneli özel bir koddur. Aynı zamanda UAVT kodu olarak da adlandırılmaktadır.

Peki adres kodunuzu nasıl öğrenebilirsiniz? Bunun için bu yazıyı okuyup gerekli adımları uygulamanız gerekiyor.

Adres Kodu Sorgulama Adımları:

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Yerleşim Yeri Sorgulama sayfasını açın:

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Yerleşim Yeri Sorgulama / Adres Sorgulama sayfasını açın. Sayfanın yapısı nedeniyle mobil internet tarayıcılarında bu ekranı tam olarak görüntüleyemeyebilirsiniz. Bu nedenle masaüstü internet tarayıcınızı kullanmanız öneriliyor.

Ben robot değilim kutucuğunu işaretleyin:

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Yerleşim Yeri Sorgulama / Adres Sorgulama sayfasını açtığınız zaman pek çok sistemde karşımıza çıkan ben robot değilim onay ekranı ile karşılaşacaksınız. Bu kutucuğu onaylamadan işleme devam edemiyorsunuz. Bu nedenle robot olmadığınızı kanıtlamak için o küçük kutucuğu onaylayın.

Adres bilgilerinizi detaylarıyla girin:

Adres kodunuzu öğrenmek için öncelikle açık adres bilginize ihtiyacınız var. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Yerleşim Yeri Sorgulama / Adres Sorgulama sayfasına sırasıyla il, ilçe, mahalle, cadde, dış kapı ve iç kapı bilgilerinizi girin. Adres bilgilerinizi girdikçe ekranın büyük bölümünü kaplayan harita üzerinde konumunuzu göreceksiniz. Bilgilerinizi eksiksiz girdiğinizden emin olun.

Bağımsız bölüm kimlik numarası sizin adres kodunuzdur:

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Yerleşim Yeri Sorgulama / Adres Sorgulama sayfasında istenilen bilgileri sırasıyla girip son olarak iç kapı numaranızı yazdığınız anda karşınıza numarataj bilgileri, bağımsız bölüm bilgileri ve bağımsız bölüm kimlik numarası bilgilerinin olduğu bir ekran çıkacak. Adres kodunuz, 10 haneli bağımsız bölüm kimlik numaranızdır.

Adres bilgilerini değiştirerek farklı adres kodlarını da öğrenebilirsiniz:

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Yerleşim Yeri Sorgulama / Adres Sorgulama sayfası üzerinden açık adres bilgilerini bildiğiniz tüm taşınmaz mallar hakkında arama yapabilirsiniz. Bunun için sayfayı yenilemeniz ve istenilen adres bilgilerini girmeniz yeterli.