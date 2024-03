Ana Sayfa » Oyun Age of Empires 4’te Çapraz Platform Desteği Olacak Oyun Age of Empires 4’te Çapraz Platform Desteği Olacak Emine Emre 1 Görüntüleme

İlk oyunu 1997 yılında piyasaya sürülen Age of Empires serisinin Age of Empires 4 oyunu yakında yedinci güncellemesini alacak. Güncelleme ile birlikte oyuna bazı yenilikler gelecek ve bu yeniliklerden biri de çapraz platform desteği. Güncelleme gerçekleştikten sonra Age of Empires 4’te çapraz platform desteği bulunacak. Peki yedinci güncelleme ile birlikte başka ne gibi özellikler Age of Empires IV’e eklenecek? İşte detaylar…

Age of Empires 4’te Çapraz Platform Desteği Olacak

2021 yılında piyasaya sürülen Age of Empires 4 ücretsiz yeni bir güncelleme alacak ve bu oyunun aldığı yedinci güncelleme olacak. Microsoft’un en beğenilen serilerinden biri olan Age of Empires’ın dördüncü ana oyunu 2021 yılında PC için yayınlanmış ancak 2023 yılında da Xbox Series X / S oyun konsollarına da getirilmişti. Age of Empires IV’ün alacağı 10.0.576 güncellemesi ile çapraz platform (cross – play) desteği oyuna eklenecek. Yani, PC oyuncuları ile Xbox Series X / S oyuncuları Age of Empires 4’ü birlikte oynayabilecek.

Age of Empires 4’e gelen bu özellik oyunun tutkunlarını oldukça sevindirdi ancak Age of Empires 4’ün yeni güncellemesi ile oyuna eklenen tek özellik cross – play değil. Bahse konu güncelleme ile artık Xbox konsol oyuncuları da “Sıralı Takım” moduna erişebilecek. Bunun yanı sıra oyunda hali hazırda bulunan hızlı eşleşme modunda da birtakım iyileştirmeler gerçekleşecek. Güncelleme ile oyuna; göçebe oyun modu eklenirken Age of Empires 4 oyuncuları ücretsiz bir şekilde 8 oyunculu sıraya dahil olabilecek.

Age of Empires 4 yedinci sürüm notlarında yer alan bilgilere göre güncellemeyle birlikte oyuna hem genel hem de özel olan hata düzeltmeleri gelecek. Oyunda bulunan uygarlıklar için bazı düzenlemeler, çeşitli denge değişiklikleri, bazı ara yüz değişimleri ve yapay zeka gibi yenilikler de güncelleme ile oyunda yapılacak olan farklılıklar olarak karşımıza çıkıyor. Güncellemenin hemen öncesinde ise Age of Empires 4 oyuncularını bahar turnuvası ve yeni oyun içi ödüller bekliyor.

Age of Empires 4 7. Güncellemesi Ne Zaman Yapılacak?

Relic Entertainment tarafından geliştirilen ve Xbox Game Studios tarafından yayınlanan Age of Empires 4’ün 7. Güncellemesi, önümüzdeki hafta yani 18 Mart Pazartesi ile başlayan hafta içerisinde yapılacak.