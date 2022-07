Günümüz teknolojisi ile artık cep telefonları ile her işimizi çözer olduk. Bunlardan en önemlisi olan mobil bankacılık son zamanlarda ki en kullanışlı ve yararlı bir özellik haline geldi. Mobil bankacılığın faydalarını say say bitmez aslında. bugün bu yazımızda sizlere Akbank sim kart bloke kaldırma nasıl yapılır açıklayacağız.

Akbank mobil bankacılık günümüzde oldukça kullanılmakta fakat kullanıcıların son zamanlarda sim kart bloke sorunları ile karşılaştığını görüyoruz. Bu sorunun sebebi ise cihazınızın sim kartını çıkarıp taktığınızda (çok nadiren) veya telefonunuzun sim kartınızda değişiklik yaptığınızda karşılaşırsınız aslında bunun sebebi hesabınızın güvenliğini sağlamak içindir. Gelelim bu sorun ile karşılaştığınız zaman ne yapmalısınız?

Akbank Sim Kart Bloke Kaldırma

İlk olarak böyle bir sorun ile karşı karşıya kaldığınız zaman herhangi bir Akbank şubesine gidip yetkili kişilerden yardım isteyebilirsiniz. Bir diğer yöntem ise ATM’den bu sorunu çözebilirsiniz;

Banka kartınızı takarak, şifreniz ile giriş yapın

Kartınız yanınızda değil ise kartsız işlemle devam edin.

Kullanıcı İşlemleri’ne basın. (Sizlere zaten bloke uyarısı verecektir)

Mobil Şube menüsünden kartınızı aktifleştirin.

Akbank ATM’lerinden de sorunu çözemezseniz son çare olarak Akbank müşteri hizmetlerini arayarak yardım isteyebilirsiniz. 7/24 şeklinde hizmet veren Akbank müşteri hizmetlerini 444 25 25 veya 0850 222 25 25 numaralarından ulaşabilirsiniz.

Sizden T.C. kimlik numaranızı anne kızlık soyadı veya doğum tarihi hakkında bazı bilgiler soracaktır. Şu hatırlatmayı da eklemeyi unutmayalım şifre değişikliğinin üzerinden 120 saat geçmeden yeni bir şifre isteğinde bulunamazsınız.

