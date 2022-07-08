Puk Kodu Öğrenme ( Turkcell & Vodafone & Turk Telekom)

Günümüzde artık her bireyin bir cep telefonu bulunmakta. Kullandığımız cep telefonlarının güvenliğini sağlamak amacı ile Pin kodları bulunmakta eğer bu kodu 3 kez yanlış girdiğiniz takdirde telefonunuz sizden Puk kodu isteyecektir. Bugün ki yazımızda sizlere Puk kodu öğrenme konusunu ele alacağız, ilk olarak Puk kodu nedir onu öğrenelim;

Hattınızla beraber gelen PUK kodunu, hattınızın kilitlendiği durumlarda kullanabilirsiniz. PIN kodunu yanlış girmeniz nedeniyle hattınız kilitlendiğinde, hattınızı yeniden işler duruma getirebilmeniz için PUK kodunu girmeniz gerekir. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan 3 operatör bulunmakta bu hatlar üzerinden nasıl puk kodunu öğrenebilirsiniz şu şekilde;

Turkcell Puk Kodu Öğrenme

Eğer Turkcell hattınız var ise direkt 532 yok ise 532 532 00 00 numarasından müşteri hizmetlerine bağlanmak ilk seçeneğiniz olabilir. Diğer bir yöntem ise Turkcell’in Puk Kodu için hazırlamış olduğu online Puk Kodu sorgulama sistemini kullanmak. Diğer bir yöntem ise sim kartınızı alırken zarfın içinde ki puk kodunu kaybetmemeniz.

Vodafone Puk Kodu Öğrenme

Vodafone kullanıcısı iseniz 542 ya da 0(542) 542 00 00 numarasından müşteri hizmetlerini arayarak öğrenebilirsiniz. Bir diğer yöntem ise Vodafone web sitesine giderek bilgilerinizi girerek hemen puk kodunuza ulaşabilirsiniz.

Turk Telekom Puk Kodu Öğrenme

Türk Telekom kullancısı iseniz Puk Kodu Öğrenme işlemini gerçekleştirmek için web sitesine gidip kullanıcı adı şifreniz ile giriş yapıp online işlemler bölümüne girebilirsiniz. Bir diğer yöntem ise başka bir Türk Telekom hattı varsa 550’yi arayıp müşteri hizmetlerinden direkt öğrenebilirsiniz.

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