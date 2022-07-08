Anket Doldurarak Para Kazanma Yolları?

İnternetin her geçen gün yayılmasıyla beraber bir sürü iş imkanı doğuyor. Bunlar genellikle ana işler olsa da, çoğu insan yan gelir olarak internet üzerinden para kazanıyor. Özellikle internet üzerinde insanlar anket doldurarak kendilerini mutlu edecek düzeyde ek gelir kazanabiliyor. Bugünkü yazımızda sizlere anket doldurarak para kazanma yollarını anlatacağız.

İnternet üzerinden en güvenli şekilde para kazanma yolların başında anket doldurmak geliyor. Anket üzerinde yer alan soruları cevaplayarak kolaylıkla para kazanabilirsiniz. Bazı anket şirketleri internet siteleri üzerinde kullanıcıların erişeceği anketler koyuyor. Bu anketleri doldurmak onların işine geleceği gibi sizlerin de para kazanmasına olanak sağlıyor. Anketler farklı miktarlarda para kazandırabiliyor. Bu anketleri düzenli bir şekilde doldurarak ek gelir kazanabilirsiniz.

Anket doldurmak için yapmanız gereken işlemler oldukça basit. Genellikle anket siteleri sizlere isim, soyisim ve e-posta adresi gibi bilgilerini sizlerden istiyor. Bu işlemleri yerine getirdikten sonra sizler de kolaylıkla anket doldurarak para kazanabilirsiniz. Sitelerde yer alan alt sınırı geçtikten sonra sizlerde paranızı talep edebilirsiniz. Ancak dikkat etmeniz gereken bazı şeylerin başında gelen bir olay var. Bu olay bazı anket sitelerinin kişisel verilerinize erişim hakkı istediğidir. Bu işlemler her ne kadar güvenilir olsa da, tercih edip etmemek size kalmıştır.

Online Darphane

Günümüzde anket doldurarak para kazanılan sitelerin başında gelen Online Darphane, özellikle ülkemizde oldukça popüler bir konumda yer alıyor. Web sitesi içerisinde yer alan açıklama metni sayesinde sizlerin nasıl anket doldurarak para kazanılacağı konusunda yardımcı oluyor. Aynı zamanda ne kadar anket doldurarak ne kadar para kazanacağınızı da sizlere gösteriyor.

Swagbucks

Hem çok büyük hem de çok güvenilir bir anket sitesi olan Swagbucks, şu ana kadar anket dolduran insanlara 600 milyon dolar kadar para ödemesi gerçekleştirdi. Swagbucks, kullanıcılarına sadece anket doldurmak değil, internet sitelerinde gezdirmek ve video izleyerek para kazanma imkanı sunuyor.

Listede yer alan diğer sitelere bakıldığı zaman en yüksek ücreti Swagbucks sağlıyor diyebiliriz. Özellikle çok fazla olumlu dönüş yapıldığını da belirtmekte fayda var.

Toluna

Günlük olarak birçok anket bulunduran Toluna, kullanıcılarına hediye kuponu ve para ödülü veriyor. Dünya üzerinde yer alan büyük şirketlerin anket işlerini yerine getiren Toluna, oldukça güvenilir bir site olarak karşımıza çıkıyor. Amazon gibi büyük şirketler üzerinden hediye çekleri veren Toluna, puan sistemi ile çalışıyor ve bu puanları sterlin para birimine dönüştürebiliyorsunuz.

Gözlemlerimiz sonunda fark ettik ki yaklaşık 4 saatlik bir anket doldurma işlemi ile beraber yaklaşık olarak 15 sterlin para kazanabiliyorsunuz.

Branded Surveys

Özellikle günlük olarak çok fazla anket sağlayan Branded Surveys, anket doldurarak para kazananların en az bir kere kullandığı sitelerin başında geliyor. Minimum olarak 10 dolar kazandığınız takdirde sizlerde kazandığınız parayı talep edebiliyorsunuz.

Branded Surveys, hem çok güvenilir hem de yasal bir sitedir. Bu yüzden anket dolduranların büyük bir bölümü bu siteyi tercih ediyor.

Lifepoints

Anket sitelerinin içerisinde yer alan sizlerin düşüncesine en çok önem veren site Lifepoints diyebiliriz. Bu site üzerinde yaptığınız anketlerin karşılığı Amazon gibi büyük şirketlerin hediye çekleri olarak temin edebiliyorsunuz. Bir anketi doldurmanız yaklaşık olarak 15 dakika kadar sürüyor. Bir anket sonunda ise yaklaşık 3 veya 5 pound arasında bir ücret kazanabilirsiniz.

Anket Doldururken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Eğer ilk kez böyle bir iş yapacaksanız, size en uygun anketleri sağlayacak olan siteyi tercih etmeniz gerekmektedir. Bununla birlikte karşınıza çok fazla anket çıkmayacak, bunun sebebi yeni bir hesap olmanızdır. İlk başlarda sizlere mail olarak anketler gelecek ve bu anketleri dolduracaksınız. Bu yüzden sıklıkla maillerinizi kontrol etmelisiniz.

Site üzerinde yer alan minimum ücreti geçmeniz gerekmektedir. Bu ücreti geçtikten sonra sizler ücretinizi ve hediye kuponlarınızı talep edebilirsiniz. Size ödeme işleminin gerçekleşmesi 10 ila 15 gün içerisinde gerçekleşecektir.

İnternetten para kazanmanın yolları!