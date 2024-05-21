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Qualcomm yeni yonga seti Snapdragon 8 Gen 4’ü yakında çıkaracak ve 2024 yılı sonunda piyasaya sürülecek olan bazı akıllı telefonlarda, özellikle de amiral gemisi, bu çip setini sıklıkla göreceğiz. Ancak yeni işlemci zamlı fiyatla geliyor ve bu sebepten akıllı telefon fiyatları artabilir. Bu yeni işlemci gücüyle fark yaratacağı gibi fiyatı ile dikkat çekecek gibi görünüyor.

Akıllı Telefon Fiyatları Artabilir, Snapdragon 8 Gen 4 Zamlı Gelecek

Çıkan haberlere göre Amerikalı dev çip üreticisi Qualcomm yeni mobil işlemcisi için yüksek fiyat isteyecek. Şirketin yeni ve güçlü yonga seti Snapdragon 8 Gen 4 henüz piyasaya çıkmadı ancak çalışmalarda son evreye geçildiğini söyleyebiliriz. Özellikle yıl sonuna doğru çıkacak olan telefonlarda bu yonga setini sıklıkla göreceğiz.

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Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 4 çip seti için biraz pahalı değer biçtiği gelen duyumlar arasında. Yani akıllı telefon üreticileri yoga setini pahalıya alınca doğal olarak bu da telefon fiyatına yansıyacak. TSMC’nin 4nm sürecinde üretilecek olan Snapdragon 8 Gen 4 çip setinin Snapdragon 8 Gen 3’te biraz daha pahalı olması bekleniyor. Snapdragon 8 Gen 3 için şu anda şirket 200 dolar seviyelerinde ödeme almakta.

Söz konusu fiyat artışı Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisi ile gelecek olan amiral gemisi cihazlarda yaşanabilir. Ancak Çin’den gelen duyumlara göre orta segment akıllı telefonların fiyatları da artabilir. Bu kapsamda özellikle 500 dolar civarında olan cihazların bu zamdan etkilenme ihtimalinin yüksek olduğu belirtilmekte. Örneğin, Redmi K70 Pro yeni çip zammından büyük ihtimalle etkilenebilir.

2024 Ekim Ayında Snapdragon 8 Gen 4 İşlemcili Telefonlar Gelebilir

Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisi ile gelecek olan cihazlar da fiyat artışları gündeme gelebilir ancak MediaTek Dimensity yonga seti tarafında böyle bir durum söz konusu değil. Snapdragon işlemcinin fiyatları aşırı yükseltmesi halinde Xiaomi gibi markalar MediaTek Dimensity işlemcisine geçmeyi düşünebilir.

Snapdragon oldukça güçlü olsa da MediaTek Dimensity de pek çok markanın tercih ettiği güçlü yonga setlerinden biri. Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisine gelen zam ile birlikte markaların kar marjlarını korumak adına fiyatları yukarı çekmesi muhtemel görünüyor.

Qualcomm’un yeni yonga seti hakkında çıkan haberlere göre marka, işlemcinin grafik performansına çok dikkat etmekte ve bu kapsamda oldukça iyi bir iş çıkarmaya çalıştığını söyleyebiliriz. Marka yonga setinde Adreno GPU kullanmış durumda ve Çin’den gelen verilere göre, bu birimin Genshin Impact video oyununu 1080p çözünürlükte çalıştırabildiği belirtiliyor. Buradan anlaşılacağı üzere çip seti oldukça güçlü bir GPU ile geliyor.

Snapdragon 8 Gen 4 yonga setini 2024 Ekim ayında çıkması beklenen Xiaomi 15 serinde göreceğiz. Xiaomi’nin yanı sıra OnePlus ve güçlü akıllı telefonları ile bilinen iQOO’dan da yıl bitmeden Snapdragon 8 Gen 4 çipine sahip telefonlar gelmesi bekleniyor. Yonga setindeki fiyat artışı akıllı telefonlara ne kadar yansıyacak, bekleyip göreceğiz.