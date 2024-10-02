Akıllı Telefon Piyasası Ekim’de Şenleniyor, Yeni Amiral Gemileri Geliyor!

Akıllı telefon pazarı yeni oyuncularıyla genişlemeye devam ediyor. Eylül ayında Apple’ın yeni telefonları iPhone 16 serisi, yaz aylarında ise Samsung’un yenileri çıkmıştı. Ekim ise Vivo, Xiaomi, Oppo, OnePlus ve Honor’ın ayı olacak. Söz konusu markalar yeni üst segment telefonlarını bu ayda kullanıcıya sunmaya hazırlanıyor. Yeni bir telefon satın almak isteyenler için muhteşem fırsatlar geliyor. Akıllı telefon piyasası Ekim’de amiral gemileri ile şenlenecek. İşte ayrıntılar…

Akıllı Telefon Piyasası Ekim’de Şenleniyor

Ekim ayında pek çok marka üst segment, amiral gemisi telefonlarını tanıtmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda Vivo, Oppo, OnePlus, Honor ve Xiaomi’yi sahnede göreceğiz. Yeni üst seviye telefonlarını 2025 yılının başlarında tanıtmayı planlayan markalar bile lansman tarihlerini öne çekti ve Ekim’de cihazlarını görücüye çıkaracaklar. Böylece rekabet ortamını artırmayı ve piyasada daha etkin olmayı planlıyorlar.

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Lansman tarihini öne çeken markalardan biri Honor. Marka yeni üst seviye telefonunu önümüzdeki Ocak ayında tanıtmayı planlıyordu ancak tanıtım tarihi öne çekildi. Uzun zamandır sızıntılara konu olan ve heyecanla beklenen Honor Magic 7, 30 Ekim 2024 tarihinde görücüye çıkacak. Honor Magic 7 muhteşem özellikleri ile sıkı bir rekabete geliyor.

Ekim ayında yeni amiral gemisini piyasaya sürecek olan markalardan biri de OnePlus. Markanın yeni cihazı OnePlus 13 de Ekim’de kullanıcıya sunulacak ancak kesin tarihi henüz belli değil. Söz konusu bilginin OnePlus üst yöneticilerinden geldiğini söyleyebiliriz.

Vivo X200 Serisi Ekim’de Geliyor!

Ekim’deki rekabete katılacak markalardan bir diğeri ise Vivo. Bu ay vivo X200, X200 Pro ve X200 Pro mini modellerinin gelmesi bekleniyor. Söylenene göre Vivo’nun lansman tarihi 14 Ekim. Bunun yanı sıra vivo X200 serisinin piyasada büyük ses getirmesi bekleniyor.

Akıllı telefon piyasasındaki payını artıran, yükselişte olan markalardan biri olan Oppo da yeni üst segment telefon modelli olan Find X8’i Ekim’de tanıtacak. Ancak bu modelin de kesin çıkış tarihi henüz belli değil.

Xiaomi 15 Serisi 23 Ekim’de Tanıtılacak

Heyecanla beklenen bir diğer seri ise Xiaomi’den geliyor. Xiaomi 15 serisi 23 Ekim’de kullanıcıya sunulacak. Gerek tasarımı gerekse performansı ile yeni serinin piyasada büyük yankı uyandırması bekleniyor. Xiaomi yeni amiral gemisi hakkında daha evvel pek çok sızıntı ortaya çıkmıştı. Bu kapsamda Xiaomi 15’te Qualcomm’un yeni üst segment işlemcisi Snapdragon 8 Gen 4’ün yer alacağını söyleyebiliriz.

Yukarıda bahsi geçen tüm telefonlar yüksek performans, şık tasarım ve güçlü bir yapı ile gelecekler. Ekim ayı bu bakımdan oldukça heyecanlı geçecek diyebiliriz. Cihazlar tanıtıldıkça ve yeni haberler geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.