Akıllı telefon satışları 3. çeyrekte %8 azaldı

Counterpoint’in son raporuna göre, küresel akıllı telefon satış oranları Temmuz-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %8’lik bir düşüş yaşadı. Düşüşün başlıca nedeni olarak tüketici talebindeki yavaşlama gösteriliyor. Ancak pazar, iPhone 15 serisinin yakın zamanda piyasaya sürülmesinin de etkisiyle, 3. çeyrekte 2. çeyreğe kıyasla %2’lik hafif bir büyüme kaydetti.

Samsung, 3. çeyrekte toplam satışların tahmini %20’sini gerçekleştirerek lider küresel akıllı telefon oyuncusu konumunu korudu. Samsung’un Galaxy A serisi bu başarıda önemli bir rol oynadı. Apple %16 pazar payı ile ikinci sırada yer alırken, Xiaomi %12 pay ile üçüncü sırayı aldı. Oppo (%10) ve vivo (%8) ilk beş markayı tamamladı.

Çeyreklik bazda küresel akıllı telefon satış oranı

Kaynak: Counterpoint Research Piyasa Nabzı Ön verileri, Eylül 2023

Özellikle Honor, Huawei ve Transsion Group (Tecno, Infinix ve itel dahil) 3. çeyrekte yıldan yıla pozitif büyüme gösteren tek markalar olurken, ilk beş büyük markanın tümü (Apple hariç) yıllık bazda çift haneli düşüşler yaşadı. Counterpoint analistleri, Eylül ayındaki ivmenin dördüncü çeyreğe de taşınacağını ve tatil sezonunda güçlü talebin yılı tamamlayacağını tahmin ediyor.