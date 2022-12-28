Akıllı Telefonlar Çevreye Ne Kadar Zararlı?

Yeni hazırlanan bir rapora göre akıllı telefon sürdürülebilirliği, Apple ve Samsung‘un girişimler açısından öncülük etmesiyle yeni zirvelere ulaşıyor. “Akıllı Telefonlar ve Döngüsel Ekonomi: Sürdürülebilir Bir Gelecek Yaratmak” adlı rapor, malzemeleri yeniden kullanarak, cihazları geri dönüştürerek ve atıkları en aza indirerek çevre üzerindeki etkilerini azaltma çabalarına dayanarak ilk beş akıllı telefon orijinal ekipman üreticisini (OEM) değerlendiriyor.

Apple ve Samsung Listeye Öncülük Ediyor

Raporun puan kartı, her bir şirketin vizyonunu ve genel sürdürülebilirlik yaklaşımını değerlendiren sağlam bir metrik sistem içeriyor. Apple’ın vizyonu rakiplerinden daha net görünüyor ve eylemleri de bu vizyonu destekliyor. Bununla birlikte, en iyi şirketlerin her biri, akıllı telefon döngüsel ekonomisinin üç ana aşamasında farklı performans gösteriyor: üretim, kullanım ve kullanım ömrünün sonu.

Üretim açısından şirketler, üretim süreçlerinde su tasarrufu mekanizmalarının yanı sıra çevre dostu bileşenlere ve ambalajlara odaklandı. Samsung, Apple ve Oppo gibi markalar da satıcılarını çevresel normlara uymaya teşvik etti. Bununla birlikte, gelir ve kar, bu şirketler için birincil hedefler olmaya devam ediyor.

Kullanım açısından ise şirketler, tüketicileri daha yeni, teknolojik olarak daha gelişmiş cihazlara yükseltmeye motive etme isteği ile çevreyi koruma gereksinimini dengeliyor. Oppo, Xiaomi ve Vivo gibi Çinli şirketler pil ömrünü ve enerji verimliliğini artırmak için çalışıyor. Apple, genel olarak uzun ömür, güncellemeler ve sürdürülebilirlik yenilikleri açısından öne çıkarken, Samsung onarım, enerji verimliliği ve satış sonrası ağlarda mükemmel.

Ömrünün sonuna gelindiğinde, şirketlerin kullanım ömürlerinin sonuna geldiklerinde akıllı telefonlarını geri kazanmak ve sorumlu bir şekilde geri dönüştürmek veya onarmak konusunda önemli bir rolü var. Temel amaç elektronik atıkların (e-atık) azaltılması diyebiliriz. Küresel yenilenmiş pazar son yıllarda önemli ölçüde büyüdü, ancak şirketin ıslah, yenileme ve e-atık azaltma konusundaki girişimleri sınırlı. En iyi markalar bile cihazları piyasadan çekme konusunda yeterince aktif değil ve e-atık krizi büyümeye devam ediyor.

Genel olarak, Apple ve Samsung sürdürülebilirlik girişimleri açısından başı çekerken, tüm akıllı telefon şirketlerinin çabaları, her yıl sevk edilen yeni akıllı telefonların hacimleriyle karşılaştırıldığında yetersiz kalıyor. E-atık ve diğer çevresel sorunlarla mücadelede gerçekten bir fark yaratmak için şirketler, akıllı telefonların yeniden kullanımını ve geri dönüşümünü teşvik etmek için daha fazlasını yapmalı ve cihazın yaşam döngüsünün tüm aşamalarında sürdürülebilirliğe öncelik vermeli.