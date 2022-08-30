Akıllı Telefonlarda Konferans Görüşmesi Nasıl Yapılır?

Konferans görüşmesi, birden fazla kişiyle aynı anda yapılan telefon görüşmesine denir. Konferans görüşmesi iOS ve Android işletim sistemleriyle çalışan telefonlarda farklı şekillerde gerçekleştirilir.

iOS Telefonlarda Konferans Görüşmesi:

1 – Öncelikle “telefon” uygulamasına girin.

2 – Aramak istediğiniz kişinin numarasını tuşlayın veya rehberden direkt olarak kişiyi seçip arayın.

3 – Karşı taraf aramanızı cevapladıktan sonra “arama ekle” seçeneğine basın ve görüşme eklemek istediğiniz kişinin numarası yazın veya rehberden seçin. Bu sırada halihazırda görüşme gerçekleştirdiğiniz kişiye “lütfen hatta kalın” uyarısı verilir.

4 – İkinci kişi de telefonu açtıktan sonra konferans seçeneğine basın. Bu işlemlerin ardından iPhone telefonda konferans görüşmesini yapmış olursunuz.

Android Telefonlarda Konferans Görüşmesi:

1 – Telefon uygulamasından birinci kişiyi arayın.

2 – Birinci kişiyle telefon görüşmesi başladıktan sonra sonra ikinci kişiyi arayın.

3 – Android telefonlarda da yine görüşmeye eklemek istediğiniz kişiyi dilerseniz manuel olarak tuşlayabilir dilerseniz de rehberden seçebilirsiniz.

4 – İkinci kişi de aramayı cevapladıktan sonra birleştir tuşuna basarak konferans görüşmesini başlatabilirsiniz. Android tabanlı Huawei, LG, Samsung telefonlarda konferans görüşmesini bu şekilde başlatabilirsiniz.