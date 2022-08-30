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Akıllı Telefonlarda Konferans Görüşmesi Nasıl Yapılır?

Akıllı telefonunuzda birden fazla kişiyle konuşmanızı sağlayan konferans özelliğini keşfetme vakti...

Ayşen Sıla

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Konferans görüşmesi, birden fazla kişiyle aynı anda yapılan telefon görüşmesine denir. Konferans görüşmesi iOS ve Android işletim sistemleriyle çalışan telefonlarda farklı şekillerde gerçekleştirilir.

iOS Telefonlarda Konferans Görüşmesi:

1 – Öncelikle “telefon” uygulamasına girin.

2 – Aramak istediğiniz kişinin numarasını tuşlayın veya rehberden direkt olarak kişiyi seçip arayın.

3 – Karşı taraf aramanızı cevapladıktan sonra “arama ekle” seçeneğine basın ve görüşme eklemek istediğiniz kişinin numarası yazın veya rehberden seçin. Bu sırada halihazırda görüşme gerçekleştirdiğiniz kişiye “lütfen hatta kalın” uyarısı verilir.

4 – İkinci kişi de telefonu açtıktan sonra konferans seçeneğine basın. Bu işlemlerin ardından iPhone telefonda konferans görüşmesini yapmış olursunuz.

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Android Telefonlarda Konferans Görüşmesi:

1 – Telefon uygulamasından birinci kişiyi arayın.

2 – Birinci kişiyle telefon görüşmesi başladıktan sonra sonra ikinci kişiyi arayın.

3 – Android telefonlarda da yine görüşmeye eklemek istediğiniz kişiyi dilerseniz manuel olarak tuşlayabilir dilerseniz de rehberden seçebilirsiniz.

4 – İkinci kişi de aramayı cevapladıktan sonra birleştir tuşuna basarak konferans görüşmesini başlatabilirsiniz. Android tabanlı Huawei, LG, Samsung telefonlarda konferans görüşmesini bu şekilde başlatabilirsiniz.

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