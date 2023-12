2023 yılına damga vuran oyunlardan biri konumundan bulunan Alan Wake 2 için geçtiğimiz hafta itibariyle duyurulan Game+ modu bugün yayımlanacak. The Final Draft adı verilen yeni güncelleme; Alan Wake 2 için bir dizi yenilik getirecek. Detaylara Cepkolik okurları ile birlikte göz atalım.

Alan Wake 2 İçin Yeni Güncelleme Bugün Geliyor

The Game Awards 2023’ten 3 dalda ödülle ayrılan Alan Wake 2 için geliştirmeler tüm hızıyla sürüyor. Önceki hafta duyurulan Alan Wake 2 The Final Draft güncellemesi ile (New Game+ modu) oyuna şu özellikler gelecek:

Yeni oyun sonu

Toplanabilir eşyalar ve videolar

Nightmare zorluk seviyesi

Bug ve performans düzeltmeleri

Optimizasyon iyileştirmeleri ve yeni hikaye elementleri ile farklı bir noktaya doğru oyunu götürecek olan yeni güncelleme ile Alan Wake 2’nin daha geniş kitlelerce beğenilmesi bekleniyor.

2023 Yılının En İyi Oyunlarından

Alan Wake serisinin devam oyunu Alan Wake 2, bu yılın en iyi oyunlarından biri olarak gösteriliyor. Bunu doğrular nitelikte, Oyun Oscarları olarak da tabir edilen The Game Awards 2023 de 3 dalda ödül alan Alan Wake 2’nin; yılın en iyi oyunu olması da Baldur’s Gate 3 nedeniyle kaçtı. Alan Wake 2’nin bu yıl etkinlikte kazandığı ödüller şu şekildeydi:

Yılın En İyi Hikaye Anlatımı Ödülü

Yılın En İyi Oyun Yönetimi Ödülü

Yılın En İyi Sanat Yönetmenliği Ödülü

2010 yılında çıkan Alan Wake’in devamı niteliğinde olan; Remedy Entertainment tarafından geliştirilen ve Epic Games tarafından yayımlanan Alan Wake 2’nin bu yıl The Game Awards da yarıştığı halde ödül alamadığı dallar ve söz konusu dalları kazanan oyunlar ise şu şekilde oldu: