Alan Wake ve Dead by Daylight hayranlarına müjde… Alan Wake Dead by Daylight'a 30 Ocak 2024 de katılıyor.

Ünlü oyun Dead by Daylight, piyasaya sürülmesinin üzerinden yaklaşık 8 yıl geçmesine rağmen gelişimini devam ettiriyor. Oyuna yeni yılla birlikte Alan Wake karakteri de geliyor. Resmi açıklama, oyunun resmi sosyal medya hesaplarından oyun kamuoyuna duyuruldu. Alan Wake Dead by Daylight’a 30 Ocak 2024 de katılım duyurusuna yaklaşık 1 buçuk dakikalık video da eklendi. Kısa sürede milyonlarca görüntülenme alan paylaşım, hem Alan Wake hayranlarını, hem de Dead by Daylight tutkunlarını bir hayli mutlu etti.

Alan Wake Dead by Daylight’a 30 Ocak 2024 de Geliyor

Dead by Daylight resmi sosyal medya hesaplarından geçtiğimiz hafta içi yapılan açıklama ile Alan Wake’in oyuna 30 Ocak itibariyle dahil olacağı öğrenildi. Dead by Daylight’ın resmi Twitter (X) hesabından yapılan “Karanlık bir yerden diğerine. Dead by Daylight: Alan Wake. 30 Ocak.” Paylaşımı ve yayımladığı videoya Cepkolik okurları ile birlikte göz atalım:

From one dark place to another.

Dead by Daylight: Alan Wake. January 30th.



👉 (Reddit) https://t.co/0eEfhUVlry

— Dead by Daylight (@DeadbyDaylight) January 9, 2024

Oyuncular Ne Dedi?

Alan Wake’in Dead by Daylight’a 30 Ocak 2024 itibariyle gelecek olması oyunların hayranlarını sevindirirken, sosyal mecralarda bu konuda binlerce paylaşım yapıldı. İşte gamerların bu konuda paylaştıkları görüşlerinden bazıları:

“Ne! Adam yeterince şey yaşamadı mı?”

Bir hayrandan gelen bu yoruma Dead by Daylight’ın resmi Twitter (X) hesabından “anlatacak daha çok hikaye var” cevabı verildi.

“Bu oyunu tekrar oynamamın sebebi olacak bir gelişme. Heyecanla bekliyorum 30 Ocak’ı. Şubat ayı ile birlikte yeniden başlıyorum Dead by Daylight oynamaya.”

“Bölüm tarihi 30 Ocak değil mi? PTB bu hafta mı o zaman?” Oyunun bir hayranından gelen bu yoruma da Dead by Daylight’ın resmi Twitter (X) hesabından “PTB şu anda yayımda” cevabı verildi.

Dead by Daylight Hakkında

Behavior Interactive tarafından geliştirilen ve 2016 yılında yayınlanan oyun, geride kalan takribi 8 yıllık zaman diliminde milyonlarca oyuncuya ulaştı. Sadece Steam üzerinden 500 binden fazla inceleme alan ve bu incelemelerde “çok olumlu” görüş ortalaması yakalayan oyunun Steam satış fiyatı 10,5 dolar seviyesinde bulunuyor.

Microsoft Windows (PC), PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Android, İos, Stadia, PlayStation 5, Xbox Series X ve Xbox Series S platformlarında bulunan oyuna giren farklı karakterlerle gelişmeyi ve cazibe kaynağı olmayı sürdüren oyuna son eklenecek karakter de Alan Wake olacak.