Assassin’s Creed Shadows Çıkış Tarihi Belli Oldu, Fragmanı Yayınlandı

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Uzun zamandır beklenen Assassin’s Creed yeni oyunu sonunda çıkıyor. Japonya’da geçen yapım Assassin’s Creed Shadows çıkış tarihi belli oldu ve ilk resmi fragmanı yayınlandı. Fragmanda oyunun geçtiği yer ve iki ana karakter tanıtılıyor. Tanıtımın detayları ve oyunun Assassin’s Creed severlerle buluşacağı tarih içeriğimizde…

Assassin’s Creed Shadows Çıkış Tarihi Açıklandı

Assassin’s Creed serisinin ilk oyunu 2007 yılında piyasaya sürülmüş serinin son yapımı olan Assassin’s Creed Valhalla da 2020 yılında oyuncuyla buluşmuştu. Tarihsel bir aksiyon macera oyunu olan serinin her bir yapımı farklı bölgelerde geçmekte; Rusya, Bağdat gibi. Yeni çıkacak olan Assassin’s Creed Shadows ise Feodal Japonya’da geçiyor.

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Ubisoft tarafından geliştirilen serinin yeni oyunu Assassin’s Creed Shadows 15 Kasım 2024 tarihinde oyuncuyla buluşacak. İlk fragmanı yayınlanan oyunda oynanabilir iki karakter gösterilmiş. Yaklaşık 4 dakikalık bir tanıtım olan fragmandan anlaşılacağı üzere oyunda bol bol kan, çatışma, entrika olacak.

Oyundaki oynanabilir iki karakterden biri Yasuke. Yasuke, Japonya tarihinde bilinen ilk siyahi soylu asker. Japonya tarihinin önemli detaylarından biri olan Yasuke Assassin’s Creed Shadows’da Oda Nobunaga’nın koruyucusu olarak görevlendirilmiş.

Yasuke ile birlikte olan diğer karakter ise Naoe. Naoe ise Japon kökenli bir suikastçi olarak oyunda yer alıyor. Bu iki önemli karakter, entrika ve çatışmaların bol olduğu karışık bir köklü bir hikaye içerisinde yer almaktalar. Bu iki ana karakter Tapınakçılar ile savaşırken oyuncu da kendini hem ihanetin hem de sadakatin olduğu bir olay örgüsünde kendilerini bulacaklar.

Assassin’s Creed Yeni Oyunu Shadows Fragmanı Detayları

Fragmandan anlaşılacağı üzere oyun Kansai merkezli bir bölgede ve dönem olarak da oldukça önemli olayların olduğu bir zaman diliminde geçiyor. Etkileyici unsurların olduğu fragmanda oyunun Yasuke ve Naoe karakterleri arasında var olan ilişkiye odaklanıldığı görülüyor. İlk etapta karşı gruplarda olan karakterler karşılarına aynı düşman gelince ortak bir paydada buluşarak birbirlerine güvenmeyi ve birlikte savaşmayı öğreniyorlar. Oyunu diğerlerinden farklı kılan noktalardan biri de aslında bu durum.

Rakibiyle aynı düşmana karşı, bir olmak zorunda kalan Yasuke’nin kendi içsel yolculuğu da oyundaki önemli detaylardan biri. Aslında oyunda, hem dış dünyada hem de iç dünyada yolunu bulmaya çalışan bir karakter Yasuke. Bu ilgi çeken ve anlaşılacağı üzere beklenildiğine değecek bir yapım olan Assassin’s Creed Shadows’un resmi fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

Bu fragmanın yanı sıra oyunun geliştiricisi ve yayıncısı Ubisoft, oyunun iki ana karakteri olan Yasuke ve Naoe’yi tanıttığı başka bir fragman daha yayınladı. Bahse konu tanıtım videosunu da aşağıdan izleyebilirsiniz.