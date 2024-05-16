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Epic Games her hafta olduğu gibi bu hafta da kullanıcılarına ücretsiz oyun hediye edecek. Ancak platform bu defa ücretsiz oyunun ne olduğunu hala açıklamadı ve gizemli oyun kampanyası başlattı. Bu kapsamda gizemli oyunun tahmin edilmesine yönelik bir video paylaşan Epic Games Mega İndirim dönemini bu kampanyaya başlatmak istiyor olabilir. Peki Epic Games’te haftanın ücretsiz oyunu ne olacak, bakalım…

Epic Games’te Haftanın Ücretsiz Oyunu Ne Olacak 16 Mayıs?

Epic Games’te geçtiğimiz hafta yani 9 – 16 Mayıs tarihleri arasında Circus Electrique oyunu ücretsiz sunulmuştu. Bugün yani 16 Mayıs Perşembe günü saat 18:00’da sevilen Circus Electrique oyununun yerini yeni bir yapım alacak. Her hafta ücretsiz oyunlarını açıklayan platform bu defa oyunun adını paylaşmadı ve bir gizemli oyun kampanyası başlattı.

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Gizemli oyun kampanyası kapsamında Epic Games bir video yayımladı ve bu videoda oyuna dair ipuçları yer alıyor. Bu ipuçlarından anlaşıldığı kadarıyla yeni haftanın ücretsiz yapımı Cyberpunk temalı bir oyun olabilir. Bu kapsamda tahminler Ghostwire: Tokyo, Watch Dogs: Legion ve Cloudpunk oyunlarında yoğunlaşmakta.

Epic Games Store’un paylaştığı bu ipucu videosunu izleyen sosyal medya kullanıcılarının çoğu Watch Dogs: Legion tahmininde bulunuyor. Videodaki detaylara dikkat edildiğinde gerçekten de Watch Dogs: Legion olabilir. Söz konusu gizemli oyun videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz:

we’ll just leave this here pic.twitter.com/XMjWrsAOgP — Epic Games Store (@EpicGames) May 14, 2024

Watch Dogs: Legion Nasıl Bir Oyun?

Epic Games’in gizemli oyununa gelen tahminlerin çoğu Watch Dogs: Legion şeklinde gerçekleşti. Ubisoft Toronto tarafından geliştirilmiş olan bu oyun 2020 yılında piyasaya sürülmüştü. Watch Dogs serisinin üçüncü, Wach Dogs 2’nin de devamı niteliğinde olan aksiyon rol yapma oyunu Ubisoft tarafından yayınlanmıştır. PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox X ve S Serisi, Microsoft Windows, GeForce Now ve Amazon Luna platformlarında oynanabilen bu oyun hem tek oyunculu moda hem de çok oyunculu moda sahiptir.

Nişancı oyunu ve aksiyon oyunu kategorilerinde yer alan Watch Dogs: Legion, Londra simgelerinin yer aldığı açık dünya oyunu olarak tasvir edilebilir. Oyuncu çevresinde gördüğü herkesi kullanarak hack ve sızma işlemlerini yapabilir ve silahlı droneları hackleyebilir. Bunların yanı sıra oyunda AR teknolojisinden faydalanarak düşmanlar ele geçirilebilmektedir.

Epic Games Mega İndirim Ne Zaman Başlayacak?

Epic Games Mega İndirim dönemi 16 Mayıs saat 18:00’da başlayacak ve 13 Haziran’a kadar sürecek. Bu dönemde promosyonlar, çeşitli kampanyalar, 4 AAA oyunların ücretsiz sunulması gibi pek çok avantaj bulunacak. Biz de siz Cepkolik okurları için Epic Games kampanyalarından sizleri haberdar ediyor olacağız.

Muhteşem fırsatların sunulacağı Epic Games Store Mega İndirimleri bugün başlıyor. Peki Epic Games’in Mega İndirim kampanya döneminin ilk sürprizi Watch Dogs: Legion olacak mı, hep birlikte göreceğiz.