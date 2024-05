Ana Sayfa » Oyun 2024’te Gelecek En İyi Oyunlar Oyun 2024’te Gelecek En İyi Oyunlar Ayşen Sıla 2 Görüntüleme

Geliştiricilerin sürekli olarak yaratıcılığın ve teknolojinin sınırlarını zorlamaya çalıştığı, sürekli değişen oyun endüstrisinde, oyuncuların hayal gücünü harekete geçiren büyüleyici oyunlar gün yüzüne çıkmaya başladı. 2024’ün oyun ortamına bakıldığında beklenti, sektörü yeniden tanımlayacak en iyi oyunlar etrafında şekilleniyor. 2024 yılı, oyuncular için heyecan verici bir yıl olacakken bu yıl merakla beklenen çok sayıda oyunun piyasaya sürülmesi bekleniyor. Uzun zamandır beklenen devam filmlerinden yepyeni serilere kadar herkesin bu yıl sabırsızlıkla bekleyeceği bir şeyler olacağını söyleyebiliriz.

Skull and Bones

2017 yılında duyurulan korsan oyunu Skull and Bones, sonunda piyasaya çıkıyor. Skull and Bones’ta geminizin kaptanı olarak bir deniz macerasına atılırsınız. Yetenekli mürettebatınızın yanı sıra hem hazine hem de heyecan verici savaşların peşinde engin denizlerde gezebilirsiniz. Oyunu oynarken ticaret yollarına hakim olan, düşmanları alt eden ve yedi deniz üzerinde hakimiyet kuran, gıpta edilen Ultimate Pirate unvanını elde etmeyi isteyeceksiniz.

Hades II

Supergiant Games tarafından yaratılan Hades’in devamı, Hades’in babası Kronos’u konu alacak ve yeraltı dünyasının prensesi ile yeni bir hikaye sunacak. İlk oyunun çeşitliliğini koruyacak olan bu devam oyunu, erken erişimle gelecek ve Türkçe dil seçeneği olacaktır. Cehennem Prensesi ile tanışmaya hazır olun.

Rise of the Ronin

Nioh serisinden tanıdığımız Team Ninja tarafından geliştirilen Rise of the Ronin, firmanın yaptığı her oyunda olduğu gibi aksiyonuyla dikkat çekiyor. Görselleri ile Ghost of Tsushima’yı andıran Rise of the Ronin’in de en az bir o kadar güzel olmasını umuyoruz.

Tekken 8

Tekken 8, Bandai Namco Studios’un ikonik dövüş oyunu destanının en yeni versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Bu sefer Mishima klanının dramına geri dönüyoruz. Oyunun kadrosu 32 karakterden oluşuyor; bazıları sevdiğimiz eski karakterler ama bu yeni oyunda her biri kendi benzersiz stilini ve hamlelerini ortaya koyan bir sürü yeni karakter de mevcut.

Star Wars Outlaws

2024’te çıkacak en çok beklenen oyunlardan biri olan Star Wars Outlaws’ı Ubisoft’un yaptığı söylendiğinde ışın kılıcına sahip bir karakter beklesek de bu oyunun kendine has bir estetiği var ve oynanış fragmanında pek çok Mandalorian etkisi mevcut. Oyunun hikaye açısından 5. ve 6. filmler arasında geçeceği söylendi.

Final Fantasy VII Rebirth

Remake’in merakla beklenen devamı olan Final Fantasy VII Rebirth, ölümden geri dönen bir asker olan Sephiroth’a karşı savaşmak için yoldaşlarıyla birlikte Midgar’ın sınırlarının ötesine geçen eko-savaşçı Cloud Strife’ın yolculuğuna devam ediyor. Oynanışa gelince, bu bölüm çok daha açık uçlu bir dünya sunuyor ve Remake’i karakterize eden doğrusal ilerlemeden uzaklaşıyor. Savaş sistemi iyileştirildi ve geliştirildi, artık aksiyona dayalı yakın dövüşü Aktif Zamanlı Savaş (ATB) sistemiyle kusursuz bir şekilde harmanlıyor.

Prince of Persia: The Lost Crown

Prince of Persia: The Lost Crown, klasik 1989 oyununa modern bir dokunuşla harika bir geri dönüş niteliği taşıyor. Bunun arkasında Rayman Origins ve Rayman Legends’ı yapan Ubisoft Montpellier var. Oyun, zamanı kontrol etmesini sağlayan Kayıp Taç’ı arayan Prens’e odaklıdır. Prensin bir sürü ölümcül tuzaktan geçmesi, bulmacaları çözmesi ve düşmanlarla savaşırken Prince of Persia dünyasından tanıdık yüzlerle karşılaşması gerekiyor.

Black Myth: Wukong

Çalkantılı bir geliştirme sürecine rağmen, Çin merkezli ilk AAA yapımı Black Myth: Wukong’un fragmanını her izleyişte heyecanlanmamak elde değil. Souls benzeri ve hack & slash unsurlarını birleştiren Black Myth: Wukong; dikkat çekici sanat, boss ve karakter tasarımlarına sahip.

Frostpunk 2

İlk oyununda soğuk bir şehri ayakta tutmak için bazı şeylerden fedakarlık ederek bizi gerçekten zor kararlar almaya zorlayan Frostpunk’ın devamı, hikayeyi 30 yıl sonrasına götürecek. Fragmanda görülen yağın ikinci oyunda çok önemli bir kaynak olacağını öngörüyoruz. Soğuğu ehlileştirmeyi başaran halkın asıl sorunu artık nüfus artışı; Bu sorun aynı zamanda savaşlara da neden olacak gibi görünüyor.

The Wolf Among Us 2

Akıcı ve merak uyandıran hikayesiyle ilk oyununda oyuncuların kalbini kazanan The Wolf Among Us 2, aslında uzun yıllardır beklenen bir oyundu. Özellikle birçok kişi tarafından yarım kaldığı düşünülen oyun, oyunseverleri oldukça heyecanlandırdı. Eski bölüm sistemine geri döner mi bilinmez ama dönse bile yine pek çok kişinin oyunu satın alacağı kesin.

Alone in the Dark

Orijinal 1992 oyununun yeni bir versiyonu olan bu oyun, Alone in the Dark serisinin yedinci girişi olarak hizmet ediyor. 1920’lerin gotik Güney Amerika’sında geçen oyun, ortamı doğrudan H.P. Lovecraft’in eserlerinden alınan korku unsurlarıyla harmanlıyor. Oyunun konusu Emily Hartwood ve özel dedektif Edward Carnby’nin etrafında dönüyor; Emily’nin amcasının garip sakinler, korkunç portallar ve canavar yaratıklarla dolu gizemli bir yer olan Derceto Malikanesi’nde ortadan kaybolmasını araştırıyor.

Helldivers 2

Geliştirici Arrowhead Game Studios, ilk oyundan neredeyse on yıl sonra, aşağı yukarı orijinal senaryo tarifine sadık kalmayı seçti. Evet, bu, gezegeninizi dünya dışı tehditlere karşı kurtarmak için bir kez daha göreve çıkacağınız anlamına geliyor. Spesifik hedefler farklılık gösterse de, ana anlatının odak noktası ekip temelli işbirliği ve giderek zorlaşan zorlukların birlikte üstesinden gelinmesidir. Her şeyden önce Helldivers 2’de dikkatinizi çekebilecek özelliklerden biri kamera görüntüsündeki değişimdir. Yukarıdan aşağıya bir nişancı oyunu olan Helldivers 1’in aksine bu oyunda olayları üçüncü şahıs bakış açısıyla gözlemleyeceksiniz.

Like A Dragon: Infinite Wealth

Like A Dragon: Infinite Wealth, Yakuza: Like A Dragon’un devamı niteliğinde olup, bir tür yeraltı kahramanına dönüşen eski yakuza Ichiban Kasuga’yı konu alıyor. Önceki oyunların ana oyuncusu Kazuma Kiryu da kanserle mücadele etmesine rağmen geri döndü. Hikaye bizi Japonya’dan, Kasuga’nın annesini aradığı ve Kiryu’nun günlerini en iyi şekilde geçirmeye çalıştığı Hawaii’ye kadar götürüyor.

Persona 3 Reload

Persona 3 Reload, orijinal Persona 3’ün yeniden yapımı ve bu sadece basit bir RPGden çok sosyal simülasyon ve zindanda gezinmenin harika bir karışımıdır. Hikaye, özel güçlere sahip bir grup lise öğrencisinin, Gölgeler adı verilen bu yaratıklarla savaşmak için kendi iç benlikleri gibi ‘Persona’ları çağırmalarına olanak sağlaması etrafında dönüyor. Oyunda hayat, ölüm ve dostluk gibi ağır temalar derinlemesine işlenirken, karakterler de kendi sorunlarıyla boğuşuyor ve Karanlık Saat’in sırlarını ortaya çıkarmaya çalışıyor.

Ark 2

Tarih ve birçok dinozorla dolu bir hayatta kalma aksiyon oyunu mu oynamak istiyorsunuz? Cevabınız evet ise Ark 2 sizin için bunu sağlayacaktır. Ark 2’de, insanların, dinozorların ve diğer canlıların savaştığı tarih öncesi bir dünyada gizemli bir şekilde hayatta kalan biri olarak uyanıyorsunuz. Bu oyunda, oyun içindeki çeşitli kahramanlarla takım oluşturarak devasa bir ilkel dünyada destansı bir yolculuğa çıkacak ve geleceklerini korumak için geçmişin istilacı yaratıklarına karşı üstünlük sağlamaya çalışacaksınız.

Avowed

Avowed, Eora’nın kurgusal dünyasında geçen, oyuncuların, büyüyen toprakları araştırmak için yaşayan topraklar adı verilen tenha bir bölgeyi ziyaret eden Aedyr adlı uzak bir ülkenin elçisi rolünü üstlendiği birinci şahıs bir fantastik rol yapma oyunudur. Avoved, Skyrim gibi açık dünya oyunu olmayacak. Bunun yerine, oyuncular görevleri nerede yapacaklarını keşfedebilecek, ilginç NPC’lerle tanışabilecek, güçlü kaynaklar ve paha biçilmez hazineler toplayabilecek ve çok daha fazlasına sahip olacaklar.

Banishers: Ghosts Of New Eden

Banishers: Ghosts Of New Eden, oyuncuların bazı tuhaf doğaüstü olayları araştırmak için 1600’lerin sonlarında New Eden adlı perili köye giderken Red Mac Raith ve Antea Duarte adlarını kullanan iki hayalet avcısının rolünü üstlendiği, hikaye odaklı, üçüncü şahıs bir aksiyon-macera oyunudur. Bu oyunda oyuncular hikayenin farklı noktalarında hem Raith hem de Antea olarak oynayabilecek ve nihai sonucu şekillendirmek için oyun sırasında önemli kararlar vermek zorunda kalacaklar.

Senua’s Saga: Hellblade II

2024’te gelecek en iyi oyunlarda ön sıralarda yer alan Senua’s Saga: Hellblade II, oyun tutkunlarını heyecan verici bir yolculuğa çıkarıyor. 2017’nin beğenilen aksiyon-macera oyunu Hellblade: Senua’s Sacrifice’ın devamı olan Ninja Theory’nin merakla beklenen bu oyunu, Xbox Series X/S ve PC’deki oyuncuları büyülemeye hazırlanıyor. Oyuncular, Viking Çağı’nın çağrıştırıcı arka planına karşı, sevdiği Dillion’un ruhunu kurtarmak için yürekten bir girişimde bulunarak İskandinav ölüler diyarı Helheim’a doğru cesur bir yolculuğa çıkan Kelt savaşçısı Senua’nın hikayesine kendilerini kaptıracaklar.

Little Nightmares 3

Little Nightmares 3, Low ve Alone adlı iki yeni minik karakterin The Nowhere’den ve orada yaşayan sayısız kabus canavarından kaçmaya çalışmasını konu alan 2.5 boyutlu, bulmaca platformlu bir korku-macera oyunudur. Serinin önceki iki oyununda olduğu gibi oyuncular, iki karakterin kendilerini içinde bulduğu dünyanın gizemini çözmek için oyunun dünyasını keşfetmek zorunda kalacaklar.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, kurt adamlar, vampirler, iblisler gibi efsanevi yaratıkların dünyadaki baskın tür haline geldiği ve onu kendi beğenilerine göre şekillendirdiği Seattle’da geçen birinci şahıs, aksiyon-macera oyunudur. Bu oyunda oyuncular, şehrin tam kontrolünü sağlamak için kendini üç yönlü bir güç mücadelesinin ortasında bulan yaşlı bir kadın vampir rolünü üstleniyorlar. Oyuncular, oyunda taraf olmayı seçecekleri gruplara ve müttefiklere bağlı olarak, sonunda karanlığın dünyasının hüküm sürmesine yardım etmek mi, yoksa çöküşünün tek katalizörü olmak mı istediklerine karar verecekler.

The Plucky Squire

The Plucky Squire, All Different Futures tarafından geliştirilen ve Devolver Digital tarafından yayınlanan yeni bir aksiyon-macera oyunudur. Oyun, kötü Humgrump tarafından hikaye kitabından atılan bir toprak sahibi olan Jot’un hikayesini konu alıyor. Jot daha sonra arkadaşlarını kurtarmak ve kitabın mutlu sonunu yeniden sağlamak için 2D ve 3D dünyalar arasında seyahat etmelidir.