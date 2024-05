Ana Sayfa » Oyun Mayıs Ayının İkinci Yarısında Xbox Game Pass’e Eklenecek Oyunlar Belli Oldu Oyun Mayıs Ayının İkinci Yarısında Xbox Game Pass’e Eklenecek Oyunlar Belli Oldu Emine Emre 2 Görüntüleme

Mayıs ayının 15’ine kadar olan süreç için Microsoft’un Xbox Games Pass platformuna ekleyeceği oyunları ayın aşında açıklamıştık. Şimdi ise Mayıs ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunlar belli oldu. Bununla birlikte çıkarılacak oyunlar da açıklandı. Platforma eklenecek oyunlar arasında popüler ve sevilen oyunların yanı sıra yeni çıkacak olan Hellblade II de yer alıyor, hem de Türkçe dil desteği ile. İşte Xbox Game Pass Mayıs ayı oyunları…

Mayıs Ayının İkinci Yarısında Xbox Game Pass’e Eklenecek Oyunlar Belli Oldu

Microsoft’un abonelik hizmeti olan Xbox Game Pass her ay yeni oyunlarla kullanıcılarına zengin bir kütüphane sunuyor. Bazı oyunlar eklenip bazı oyunlar çıkarılarak kullanıcıların eğilimine göre farklılıklar sunuluyor. Mayıs ayının ilk iki haftasında eklenecek oyunları daha evvel Cepkolik okurları ile paylaşmıştık. Bu oyunlar arasında Tomb Raider: Definitive Edition, Have A Nice Death, Big City, Brothers: A Tale of Two Sons, Little Kitty ve Kona II: Brume gibi sevilen yapımlar yer almakta idi.

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Şimdi ise Microsoft Game Pass’e yeni eklenecek oyunları duyurdu. Bunlar arasında heyecanla beklenen oyun Senua’s Saga: Hellblade II de yer alıyor; üstelik çıkış yaptığı gün ve Türkçe desteği ile. Bunun dışında Mayıs ayında Moving Out 2 ve Lords of the Fallen da platforma eklenecek oyunlar arasında yer almakta. Mayıs ayında Game Pass abonelerine sunulacak oyunların listesi şu şekilde:

Have A Nice Death (Konsol, Bulut ve PC): Eklendi

Tomb Raider: Definitive Edition (Konsol, Bulut ve PC): Eklendi

(Konsol, Bulut ve PC): Eklendi Kona 2: Brume (Konsol, Bulut ve PC): Eklendi

Little Kitty, Big City (Konsol, Bulut ve PC): Eklendi

Brothers: A Tale of Two Sons (Konsol, Bulut ve PC): Eklendi

Chants of Sennaar (Konsol, Bulut ve PC): 15 Mayıs

EA Sports NHL 24 (Bulut) EA Play: 16 Mayıs

Immortals of Aveum (Konsol, Bulut ve PC) EA Play: 16 Mayıs

Senua’s Saga: Hellblade 2 (Konsol, Bulut ve PC): 21 Mayıs

(Konsol, Bulut ve PC): 21 Mayıs Galacticare (Konsol, Bulut ve PC): 23 Mayıs

Hauntii (Konsol, Bulut ve PC): 23 Mayıs

Moving Out 2 (Konsol, Bulut ve PC): 28 Mayıs

Humanity (Konsol, Bulut ve PC): 30 Mayıs

Lords of the Fallen (Bulut, PC ve Xbox Series X / S): 30 Mayıs

Firework (PC): 4 Haziran

Rolling Hills (Konsol, Bulut ve PC): 4 Haziran

Mayıs Ayında Xbox Game Pass’ten Çıkarılacak Oyunlar

Mayıs Ayında Game Pass’ten kaldırılacak oyunlar listesini ise aşağıdaki gibi sıralayabiliriz: