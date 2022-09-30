Alienware Aurora R15 Oyun Bilgisayarı Çıktı!

Intel kısa süre önce kod adı Raptor Lake olan 13. nesil Core işlemcilerini piyasaya sürdü. Ve her zaman olduğu gibi, markalar bu en son çiple donatılmış yeni cihazları duyurmaya başladı. Dell’in Alienware markası, Intel Raptor Lake çipine sahip olacak en yeni amiral gemisi oyun bilgisayarı Alienware Aurora R15‘i de duyurdu.

Alienware Aurora R15, Intel ve Nvidia’nın en yeni donanımıyla güncellendi. Yeni cihaz, 24 çekirdeğe, 68 MB önbelleğe ve 5,8 GHz‘e kadar yükseltme hızına sahip Intel Core i9-13900K’ya kadar yapılandırılabiliyor.

PC, yakın zamanda piyasaya sürülen Nvidia GPU’larla birlikte sunulacak ve GeForce RTX 4090’da 24 GB GDDDR6X belleğe sahip olacak. Müşteriler ayrıca sistemlerinde 16 GB GDDR6 ile Radeon RX 6900 XT’ye kadar AMD GPU’ları tercih edebilecek. PC, 4800MT/sn’ye kadar 64 GB’a kadar DDR5 RAM ve 6 TB SSD depolama (bir NVMe ve bir SATA SSD) özelliğine sahip olacak.

Alienware, yeni donanımın ısı sorununu halletmek için soğutmayı daha da geliştirdi. Makine şimdi hava girişi ve egzoz için toplam beş 120 mm fan ile geliyor ve sıvı soğutmalı konfigürasyonlar artık 240 mm radyatör içeriyor.

Kasanın kendi tasarımında da %19 daha fazla hava akışı sağlayan bazı iyileştirmeler var. Alienware, sistemin CPU yoğun görevler için %66, GPU’ya odaklanan görevler için %9 daha sessiz çalışabileceğini iddia ediyor.

Sistem, 750W ve 1350W modelleriyle gelen 80 Plus Platinum sertifikalı bir güç kaynağıyla destekleniyor ve bilgisayarın yeni Intel ve Nvidia bileşenlerinin yüksek güç taleplerini karşılayabilmesini sağlıyor.

Alienware, Aurora 15’in bu sonbaharda satışa sunulacağını belirtti. Fiyatlandırma hala gizli, ancak amiral gemisi PC’nin oldukça pahalı olmasını bekliyoruz.