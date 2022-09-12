Intel’in 13. nesil Raptor Lake’i, 6GHz stok sunacak ve 8GHz dünya rekorunu kıracak

Intel, 13. nesil Raptor Lake CPU‘larını resmen duyurmadan yaklaşık bir ay önce, şirket İsrail’deki Intel Tech Tour‘da bazı önemli detayları açıkladı.

Yeni Raptor Lake masaüstü işlemcisi, Alder Lake‘e göre tek iş parçacıklı iş yüklerinde %15’e kadar ve çok iş parçacıklı iş yüklerinde %41’e kadar daha hızlı olacaktır.

Ayrıca Raptor Lake, 6GHz‘e kadar stok saat hızında çalışan ilk SKU’ya sahip olacak. Intel ayrıca çipin sözde sıvı nitrojen kullanımıyla dünya rekoru hızına olan, 8GHz’e ulaşacağını iddia ediyor. Ayrıca, gerçek dünya rekoru olması için 8.7 GHz‘e kadar çıkması gerekir. Bu repor muhtemelen bir Core i9-13900KS ile olacaktır.

Intel’in amacı açık – AMD’nin maksimum 5,7 GHz saat hızına sahip olacak Ryzen 7000 serisini geçmek.

Intel’in 13. nesil işlemcileri bu ayın sonunda tamamen resmi hale gelecek ve 20 Ekim‘de piyasaya sürülecek. Bunlar, Alder Lake 10nm düğümünün geliştirilmiş bir versiyonu olan Intel 7’de çalışacak. 8 adede kadar performans çekirdeği ve 16 adede kadar verimlilik çekirdeği ile 24 adede kadar çekirdek ve 32 iş parçacığı getirecekler.

Raptor Lake-S, 65W-125W masaüstü işlemci serisi olurken, Raptor-P 15W-45W dizüstü bilgisayar işlemcileri olacak. PCIe 5.0 M.2 SSD‘ler ve çift kanallı DDR5-5600 bellek için destek bekleyin.