Alone In The Dark Remake Oynanış Videosu Yayınlandı!

Günümüzde korku oyunlarının yeri oldukça popülerleşmeye başladı özellikle gelişen sistem gereksinimleri ile korku oyunları son derece gerilimli ve sürükleyici olmaya başladı. Bugünkü yazımızda sizlere Alone in the Dark Remake oynanış videosuna göz atacağız.

İlk olarak Alone in the Dark Remake konusunu sizlere kısaca açıklayalım; Emily adında ki karakterimiz amcasının kötü ruhlar tarafından ele geçirildiğini düşünmesi üzerine yeğenine bir mektup göndermesiyle hikayemiz başlıyor ve korku dolu anlar bizi bekliyor.

Korku ve hayatta kalma oyunu olan Alone In The Dark Remake oynanış ve grafikleri açısından oldukça kaliteli bir yapım sergilemekte. Bunun yanında oyun içinde çözmemiz gereken birden fazla bulmaca ve gözden kaçırmamamız gereken detayların olduğunu hatırlatmak isteriz.

Alone In The Dark Remake için çıkış tarihi 16 Ocak 2024 olarak belirlenmiş durumda, bununda yanında fiyatı ve sistem gereksinimleri henüz tam bir netlik kazanmış değil.