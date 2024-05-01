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Microsoft oyun servisi Xbox Game Pass’e her ay bazı oyunlar eklenirken bazı oyunlarsa kütüphaneden çıkarılıyor. Mayıs ayında platforma eklenecek ve çıkarılacak yapımlar da Microsoft tarafından açıklandı. Bu kapsamda popüler oyunlardan Star Wars Jedi: Survivor, Tomb Raider: Definitive Edition gibi yapımlar bu ay Game Pass’e eklenecek. İşte Mayıs 2024 itibarı ile Xbox Game Pass eklenecek oyunlar ve çıkarılacaklar listesi…

Xbox Game Pass Eklenecek Oyunlar – Mayıs 2024

Microsoft Mayıs ayında abonelerine en sevilen, popüler oyunları sunuyor. Mayıs ayının ilk yarısı için platforma eklenmesi planlanan 7 oyun bulunuyor. Mayıs ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların ise daha sonra açıklanması bekleniyor.

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Microsoft’un Xbox Game Pass’e ekleyeceği oyunlar arasında Have A Nice Death, The Rewinder yer alıyor. Bunlarla birlikte vahşi doğada geçen Kona II: Brume de Game Pass kütüphanesinde yerini alacak. Xbox Game Pass’e eklenecek oyunlar ve tarihleri aşağıdaki gibidir:

Have A Nice Death (Konsol, Bulut ve PC) – Eklenmiş durumda

Star Wars Jedi: Survivor (PC ve Xbox Series X – S) EA Play – Eklenmiş durumda

The Rewinder (Konsol, Bulut ve PC) – Eklenmiş durumda

Tomb Raider: Definitive Edition (Konsol, Bulut ve PC) – 2 Mayıs

Kona 2: Brume (Konsol, Bulut ve PC) – 7 Mayıs

Little Kitty, Big City (Konsol, Bulut ve PC) – 9 Mayıs

Brothers: A Tale of Two Sons (Konsol, Bulut ve PC) – 14 Mayıs

Mayıs Ayında Xbox Game Pass’ten Çıkarılacak Oyunlar

Microsoft’un yaptığı açıklamaya göre mayıs ayının ilk yarısında Xbox Game Pass kütüphanesinden toplamda 8 oyun çıkarılacak. Bu ay Game Pass’ten ayrılacak oyunlar arasında ise SD Gundam Battle Alliance, Supraland Six Inches Under gibi yapımlar bulunmakta. Mayıs ayının ilk yarısında Game Pass’ten çıkarılacak oyunlar listesi ise aşağıdaki gibidir:

Eastern Exorcist (Konsol, Bulut ve PC)

Eiyuden Chronicle Rising (Konsol, Bulut ve PC)

Fuga: Melodies of Steel 2 (Konsol, Bulut ve PC)

Ghostlore (Konsol, Bulut ve PC)

Just Cause 4 Reloaded (Konsol, Bulut ve PC)

Norco (Konsol, Bulut ve PC)

SD Gundam Battle Alliance (Konsol, Bulut ve PC)

Supraland Six Inches Under (Konsol, Bulut ve PC)

Xbox Game Pass’e Mayıs ayının ikinci yarısında eklenecek ve çıkarılacak oyunlarla ilgili Microsoft’un bir sonraki açıklamasının da 14 Mayıs tarihinde yapılması bekleniyor.