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Dünyanın en büyük dijital oyun stüdyolarından biri olan Ubisoft, oyun dünyasında sağlam bir yere sahip ve oyunları çoğunlukla popüler yapımlar arasında giriyor. Ubisoft’un en sevilen oyunlarından biri olan Assassin’s Creed Mirage de stüdyonun diğer oyunları gibi oldukça ilgi gördü. Bu popüler oyunla alakalı Ubisoft yeni bir gelişmeyi duyurdu; Assassin’s Creed Mirage iPhone ve iPad’e geliyor. İşte detaylar…

Assassin’s Creed Mirage iPhone ve iPad’e Geliyor

Assassin’s Creed Mirage oyunu geçtiğimiz yıl Ekim ayında piyasaya sürülmüştü. Piyasaya çıktığı günden itibaren oyun severlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan oyun pek çok platformda oynanabiliyor ancak iPhone ve iPad’lerde oynanamıyordu. Şirketin yeni açıkladığı bilgiye göre Assassin’s Creed Mirage artık iPhone ve İpad’lerde de oynanabilecek.

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Assassin’s Creed serisinin 13. oyunu olan Assassin’s Creed Mirage, günümüzde PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox X ve S Serisi, Xbox One, Microsoft Windows, GeForce Now ve Amazon Luna platformlarında oynanabilmekte. iPhone ve iPad kullanıcıları da bu popüler oyunu kendi cihazlarında oynamak istemekteydiler ve nihayet bu istek gerçek olacak.

Yakın zamanda Assassin’s Creed Mirage, iOS ve iPadOS’da da oynanabilecek. Oyun şu an bu platformlar için ön sipariş sürecinde; App Store üzerinden sipariş oluşturulabilir. Ubisoft’un yaptığı açıklamaya göre oyun en az M1 işlemciye sahip olan iPad’ler ile iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max cihazlarında oynanabilecek. Peki Assassin’s Creed Mirage iPhone ve iPad’e ne zaman gelecek?

Assassin’s Creed Mirage iPhone ve iPad’e Ne Zaman Gelecek ve Fiyatı Ne kadar Olacak?

Ubisoft’un açıklamasına göre şu an ön sipariş sürecinde olan Assassin’s Creed Mirage 10 Haziran’da satışa çıkacak. Assassin’s Creed Mirage iPhone ve iPad fiyatı ise ABD için yaklaşık 50 dolar seviyesinde olacak. Oyunu satın almadan evvel deneyimlemek isteyenler içinse 90 dakikalık bir deneme süresi tanımlanacak. Böylece satın alma konusunda kararsız olanlar oyunu deneyerek karar verebilecekler.

Assassin’s Creed Mirage Hakkında!

Geliştiricisi ve yayıncısı Ubisoft olan Assassin’s Creed Mirage 5 Ekim 2023 tarihinde yayınlanmış olup 2020’de piyasaya sürülen Assassin’s Creed Valhalla oyununun halefi olarak tasarlanmıştır. Bağdat şehrinde geçen bu oyun, ilk oyunu 2016 yılında yayınlanan Assassin’s Creed serisinin 13. oyunudur.

Aksiyon, macera, dövüş ve gizlilik oyunu olan Assassin’s Creed Mirage’da oyuncu, hırsız olan Basim’i kontrol etmeye çalışmaktadır. Bazı suikast teknikleri ile zenginleştirilen yapım, oyuncuyu aksiyon ve macera dolu bir hikayenin içine atmakta. Son olarak Assassin’s Creed Mirage’in tek oyunculu moda sahip olduğunu da belirtelim.