Epic Games her hafta Perşembe günleri kullanıcılarına bir ya da daha fazla oyunu ücretsiz olarak sunuyor ve bu oyunlar bir hafta boyunca yani bir sonraki haftanın Perşembe gününe kadar ücretsiz olarak indirilebiliyor. Yeni haftanın ücretsiz oyunları da erişime açıldı ve 2 – 9 Mayıs tarihleri arasında bedava olarak indirilebilecek. Yüzde 90’dan fazla beğeni oranına sahip popüler 2 oyun Epic Games’te ücretsiz oldu, işte o oyunlar…

Popüler 2 Oyun Epic Games’te Ücretsiz Oldu – 2 Mayıs!

Epic Games bu hafta oyun severlerin en beğendiği oyunlardan olan Cat Quest 2 ve Orcs Must Die! 3’ü ücretsiz olarak kullanıcılarına sunuyor. Dijital oyun dağıtım platformu Epic Games bazı haftalar bir oyunu ücretsiz verirken bu hafta iki oyunu birden bedava olarak erişime açtı.

Epic Games Store’da bedava sunulan oyunlardan Orcs Must Die! 3 fiyatı, dijital oyun platformu Steam’de 15 dolar seviyesinde. Cat Quest 2 Steam fiyatı ise 8 dolar civarında. Bahse konu oyunları Epic Games Store’dan bedava olarak kütüphanenize indirebilir ve istediğiniz zaman ücretsiz bir şekilde oynayabilirsiniz; tabii Epic Games aboneliğinizi sonlandırmadığınız sürece. Peki bu oyunlar platformda nasıl ücretsiz indirilir, açıklayalım…

Cat Quest II ve Orcs Must Die! 3 Epic Games’te Nasıl Ücretsiz İndirilir?

Dijital oyun mağazası Epic Games Store’dan söz konusu oyunları hiçbir ücret ödemeden indirmek için öncelikle Epic Games resmi web sitesine gidilir ve kullanıcı hesabına girilir. Eğer platformda kullanıcı hesabınız yoksa hemen oluşturabilirsiniz. Ardından Cat Quest II ve / veya Orcs Must Die! 3 oyunlarının sayfasına gidilir ve satın al (0 TL) butonuna tıklanır. Böylelikle oyun kütüphanenize eklenmiş olur; artık istediğiniz zaman bu oyunları deneyimleyebilir ve keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Cat Quest 2 Nasıl Bir Oyun?

The Gentlebros tarafından geliştirilen Cat Quest 2, PQube tarafından 2019 yılında yayınlanmış, çok oyunculu bir yapımdır. Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4, Microsoft Windows, iOS, Klasik Mac OS ve tvOS platformları için yayınlanan Cat Quest 2, aksiyon rol yapma oyunu, macera oyunu, bağımsız video oyunu, dövüş oyunu ve adventure kategorilerinde yer almaktadır. Bunların yanı sıra oyunun Steam platformunda 10 üzerinden 10 beğeni puanı aldığını da belirtelim.

Orcs Must Die! 3 Oyunu Hakkında

Orcs Must Die! 3 Robot Entertainment tarafından geliştirilmiş ve yayınlanmış bir aksiyon kule savunma oyunudur. Yüzde 90 beğeni oranına sahip olan bu oyun PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox X ve S Serisi, Microsoft Windows, Xbox One, GeForce Now ve Xbox Cloud Gaming platformları için yayınlanmıştır. 14 Temmuz 2020 tarihinde piyasaya sürülen Orcs Must Die! 3; kule savunma, nişancı oyunu, macera oyunu, bağımsız video oyunu ve gerçek zamanlı strateji oyunu kategorilerinde yer almaktadır.