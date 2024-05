Ana Sayfa » Oyun Oyun Sektöründe Yaprak Dökümü Devam Ediyor, İki Oyun Stüdyosu Daha Kapandı Oyun Oyun Sektöründe Yaprak Dökümü Devam Ediyor, İki Oyun Stüdyosu Daha Kapandı Emine Emre 4 Görüntüleme

Özellikle pandemi döneminde hızlı bir büyüme yaşayan oyun sektörü, son iki yıldır da çeşitli işten çıkarmalar ve şirket kapatmalarla gündeme geliyor. Tabiri caizse oyun sektöründe yaprak dökümü yaşanıyor denilebilir. Bu süreçte pek çok şirketten küçülme haberleri gelirken şimdi bir haber de Take Two’dan geldi; sektörde iki oyun stüdyosu daha kapanıyor. İşte detaylar…

Dünyanın en büyük video oyun şirketlerinden biri olan Take – Two bünyesinde bulunan Intercept Games ve Roll7 oyun stüdyolarını kapattı. Maliyet düşürme stratejisi ile yoluna devam eden Take – Two öncelikle birtakım işten çıkarmalar yaptı. Öncelikle Intercept Games şirketinde işten çıkarma yapan Take – Two ardından Roll7 stüdyosunda çalışanların işine son vererek küçülmeye gitti ve akabinde de kapatma kararları geldi. Rockstar Games ve 2K Games gibi büyük oyun stüdyolarını çatısı altında barındıran Take – Two’nun bu haberi oyun sektörünü üzdü.

Take – Two Roll7 ve Intercept Games’i Kapatıyor

OlliOlli World ve Rollerdrome gibi oyunların geliştiricisi olan Roll7, 2021 yılında Take – Two çatısı altına girmişti. Take-Two’nun Private Division yayıncılık şirketi tarafından satın alınan Roll7, OlliOlli World ve Rollerdrome kaykay oyunlarını geliştirmiş ve bu yapımlar da oldukça beğenilmişti. Ancak şimdi bu şirket Take – Two’nun küçülme politikasının bir parçası oldu.

Küçülme stratejisinin parçası olan diğer şirket de yukarıda da belirttiğimiz gibi Intercept Games oldu. Kerbal Space Program 2’nin geliştiricisi olan Intercept Games’in kapanma haberi de şirket tarafından doğrulandı. Intercept Games de Private Division çatısı altında çalışmalarını sürdürmekte idi. Kerbal Space Program 2 de oyun severler tarafından oldukça beğenilen bir uzay uçuşu simülasyon video oyunu idi.

Take – Two Yaklaşık 550 Kişiyi İşten Çıkarıyor, Projeler İptal Ediliyor

Roll7 ve Intercept Games oyun stüdyolarını küçülme politikası kapsamında kapatan Take – Two, geçtiğimiz Nisan ayında işten çıkarmalar yapacağını duyurmuştu. Şirket, küresel çapta toplam iş gücünün yüzde 5’ini yani yaklaşık 550 kişinin işine son vermeyi planlıyor. Bunların yanı sıra Take – Two pek çok projenin de iptal edileceğini deklare etti.

Take – Two’nun hangi projeleri iptal edeceğine ilişkin bir açıklama şimdilik bulunmuyor. Global çapta büyük bir şirketin bu denli bir küçülmeye gitmesi oyun severleri oldukça üzdü diyebiliriz. Take Two gibi yüksek bilinirliğe sahip Riot Games, Microsoft Gaming gibi bazı dev şirketler de büyük işten çıkarma haberleri ile gündeme gelmişlerdi. Oyun sektöründe yaşanan bu küçülme ve işten çıkarmalar ne zaman bitecek, merakla bekleniyor.